Street Fighter 6 : un portage époustouflant limité par les performances de la Switch 2 !

La Nintendo Switch a toujours été une console polyvalente, mais elle n’a jamais été considérée comme une plateforme sérieuse pour les jeux de combat. Et alors qu’il est possible de jouer à Street Fighter 6 dessus, c’est assez décevant.

En effet, l’expérience des jeux de combat de la série Capcom Fighting Collection, et des ports de titres emblématiques comme Mortal Kombat est considérablement réduite.

Street Fighter 6 une nouveauté sur Nintendo Switch 2

Street Fighter 6 : Year 1+2 Fighters Edition est un jeu qui ne se contente pas d’offrir une expérience complète de jeu de combat. Il est classé comme légal pour les tournois par Capcom. Ce qui en fait un véritable concurrent sur le marché des jeux de combat.

Les fans de la série peuvent s’attendre à une expérience enrichie, avec un roster impressionnant de 26 combattants, incluant tous les personnages précédemment sortis.

Cependant, en dehors de Super Smash Brothers, ce jeu de combat ne marche pas très bien sur une console comme la Switch 2. Il y a un manque flagrant de sticks de combat de qualité pour le système.

Un jeu comprenant un mode World Tour innovant

Pour ceux qui découvrent Street Fighter 6, le mode World Tour permet aux joueurs de créer leur propre combattant. Ils peuvent le personnaliser et l’emmener dans un monde semi-ouvert pour gagner en notoriété en affrontant d’autres personnages.

Et quand on dit affronter, le jeu permet carrément au gens de frapper des innocents au hasard. C’est un peu comme dans Free Guy, ce qui doit ABSOLUMENT être gérer par les parents pour les jeunes enfants ou adolescents.

Ce mode “provocation” offre une liberté de création et de mouvements. En s’entraînant avec les combattants établis de la série, les joueurs peuvent développer un répertoire de coups uniques. Cela apporte une nouvelle dimension aux mécaniques de combat traditionnelles.

https://twitter.com/CapcomUSA_/status/1935506173899268341

Des performances mitigées en mode docké

Malheureusement, en mode docké, Street Fighter 6 sur la Nintendo Switch 2 ne parvient pas à égaler les performances des éditions PlayStation 5 ou PC. Le monde ouvert et les combats émergents peuvent être difficiles à gérer pour la nouvelle console.

Cela entraîne des baisses de fréquence d’images et des animations réduites. En revanche, le mode portable offre une expérience plus fluide. Bien que la résolution soit réduite. Cela dit, le plaisir de jouer reste intact. Et pour ceux qui n’ont pas accès aux autres versions, cela ne devrait pas poser trop de problèmes majeurs.

Le Battle Hub : une nouvelle dimension sociale

Sinon, en offrant un immense hall en 3D où les joueurs peuvent interagir, le Battle Hub est l’élément intéressant de Street Fighter 6. Là, les gamers peuvent affronter des adversaires et personnaliser leur avatar.

Toutefois, même si la Switch 2 est entièrement compatible avec le crossplay, cela pose des défis en raison de l’absence de sticks de combat de qualité et de l’absence d’un véritable D-pad sur le Joy-Con 2. Les joueurs peuvent choisir de désactiver le crossplay pour se limiter aux utilisateurs de la Switch 2. Mais cela réduit considérablement le nombre d’adversaires potentiels.

Une console qui procure une bonne expérience visuelle

Au final, Street Fighter 6 : Year 1+2 Fighters Edition est impressionnant, avec des visuels clairs et nets et des combats principaux à 60fps. Cependant, le mode World Tour souffre de performances moins fluides, avec des combats à 30fps qui semblent moins raffinés.

Malgré cela, les combats en ligne et les modes hors ligne traditionnels, comme Arcade et Vs. ne montrent pas de signes de ralentissement, ce qui est un point positif.

