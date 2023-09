Starfield : tous les compagnons connus à ce jour et leurs stats

Découvrez dans ce qui suit la liste des compagnons que vous pourrez avoir dans Starfield ainsi que leurs stats pour mieux appréhender le jeu !

Starfield est un vaste univers où vous pourrez effectuer votre voyage galactique en solo, ou pourquoi pas, avoir un compagnon PNJ pour vous tenir compagnie ! Mais parmi les nombreux compagnons auxquels vous pourrez choisir dans le jeu, lequel vous conviendra le mieux ? Si après avoir créé votre personnage vous vous demandez quel PNJ sera le plus compatible avec le background de votre personnage, découvrez notre liste ci-dessous.

A noter que vous pourrez recruter un compagnon en fonction de leurs compétences pour vous venir en aide et compléter votre équipage. C’est toujours beau d’avoir de la compagnie bien que le RPG soit tourné vers des expériences en solo. Chaque compétence est classé de 1 à 4 étoiles, alors, à vous de choisir votre compagnon dans Starfield, gratuitement ou contre des crédits !

Sarah Morgan

C’est la chef de la Constellation et elle vous sera d’une grande aide pour la quête principale. Ses compétences sont les suivantes :

Astrodynamique – 4 étoiles

Lasers – 3 étoiles

Leadership – 2 étoiles

Botanique – 1 étoile

Sam Coe

C’est un membre incontournable de la Constellation. Il possède les compétences suivantes :

Pilotage – 4 étoiles

Certification des fusils – 3 étoiles

Charges utiles – 2 étoiles

Géologie – 1 étoile

Barrett

Le premier membre de Constellation que vous rencontrez est le sympathique Barrett si vous souhaitez vous faire un compagnon dans Starfield. Il dispose des compétences inédites :

Ingénierie du vaisseau – 4 étoiles

Systèmes d’armes à faisceau de particules – 3 étoiles

Robotique – 2 étoiles

Gastronomie – 1 étoile

Andreja

Andreja est une mortelle, cela ne fait pas d’elle un piètre compagnon puisqu’en matière de compétences, voici ce qu’elle vaut :

Furtivité – 4 étoiles

Faisceaux de particules – 3 étoiles

Systèmes d’armes à énergie – 2 étoiles

Vol – 1 étoile

Vasco

Ne vous détrompez pas, Vasco n’est pas un humain ou encore un extra-terrestre, c’est un gentil robot très loyal. Voici les compétences qui lui sont attribuées :

Fusion-neutronique – 1 étoile

Systèmes de bouclier – 2 étoiles

Systèmes d’armes électromagnétiques – 1 étoile

Lin

Vous l’avez sûrement rencontré lors de vos débuts sur Starfield puisque c’était votre ancienne patronne avant que vous ne gravissez les échelons. Pour en connaître davantage sur elle, voici ses compétences :

Démolition – 1 étoile

Gestion des avant-postes – 3 étoiles

Heller

Après avoir été abandonné sur Virum, Heller pourra faire partie de votre équipage. Voici son CV avant de l’embarquer dans votre vaisseau :

Géologie – 1 étoile

Ingénierie de l’avant-poste – 3 étoiles

L’Adorateur d’Oublivion

L’Adorateur d’Oublivion peut être votre compagnon tout au long de Starfield, mais il n’apparaîtra que si le profil de votre personnage soit compatible avec lui. Toutefois, si vous le retrouvez au hasard, vous pouvez lui demander de venir avec vous. Ses compétences sont les suivantes :

Charognard – 1 étoile

Dissimulation – 1 étoile

Haltérophilie – 2 étoiles

Marika Boros

Marika Boros c’est la Freestar Ranger du Viewport Part. Elle vous aidera, mais pas gratuitement. Voici ce que vous obtiendrez d’elle en échange de ses 18 000 crédits :

Certification des fusils de chasse – 1 étoile

Balistique – 2 étoiles

Système d’arme à faisceau de particules – 1 étoile

Simeon Bankowski

Également présent dans le même bar que Marika, Simeon est un autre tueur à gages que vous pouvez recruter pour un peu moins de 15 000 crédits. Voici ses compétences :

Tir d’élite – 1 étoile

Certification de tireur d’élite – 2 étoiles

Maîtrise du tir – 1 étoile

Gideon Aker

La dernière recrue de Viewport Bar demande initialement 16 500 crédits pour vous aider, mais vous pouvez le convaincre de réduire cette somme de moitié. Elle vous sera utile grâce à ses compétences :

Systèmes d’armes balistiques – 2 étoiles

Andromède Kepler

Trouvée au bar Broken Spear sur Mars, Andromedea peut être enrôlée au sein de votre équipage pour 12 000 à 6 000 crédits. Voici ce que vous pouvez obtenir en retour :

Ingénierie de l’avant-poste – 2 étoiles

Pilotage – 1 étoile

Fusion aneutronique – 1 étoile

Moara Otero

Si vous parlez à Moara dans le même bar et que vous l’aidiez à résoudre un problème rapide, il rejoindra votre équipage gratuitement. Voici ce qu’il a à vous offrir en tant qu’un fidèle compagnon dans Starfield :

Systèmes d’armes EM – 2 étoiles

Maîtrise du tir – 2 étoiles

Rosie Tannehill

Elle traîne dans le bar du poste d’attelage d’Akila, où vous pouvez également régler votre prime. Elle prêtera ses compétences médicales à votre équipe pour 15 000 crédits.

Médecine – 1 étoile

Bien-être – 3 étoiles

Omari Hassan

Faisant partie du Hitching Post, Omari vous demandera 15 000 crédits pour rejoindre votre équipage, mais vous pouvez l’obtenir pour la moitié. Voici ce que vous gagnerez avec lui :

Systèmes de bouclier – 3 étoiles

Ingénierie navale – 2 étoiles

Sophia Grace

Bravez les rues de Neon et entrez dans le bar Madame Sauvage’s Place si vous souhaitez rencontrer Sophia. Son prix initial est de 15 000 crédits mais si vous avez des capacités de persuasion, vous pouvez réduire ce tarif de moitié avec en prime ces compétences :

Furtivité – 3 étoiles

Lasers – 1 étoile

Mickey Caviar

Mickey cherche du travail pour 18 000 crédits et il traîne dans le Salon Astral. Payez cette somme, ou la moitié si vous arrivez à le persuader tout en bénéficiant de ces compétences :

Gastronomie – 1 étoile

Bien-être – 2 étoiles

Incapacité – 1 étoile

Jessamine Griffin

Jessamine est subtile et difficile à convaincre, mais elle n’hésite pas à réduire son tarif de 18 000 crédits à 9 000 pour que votre équipe puisse profiter de ces compétences :

Vol – 1 étoile

Systèmes d’armes balistiques – 3 étoiles

Dissimulation – 1 étoile

Amelia Earhart

Croyez-le ou non, Amelia Earhart est non seulement vivante depuis plus de 300 ans dans le futur, mais elle est également prête à devenir votre compagnon dans Starfield. Toutefois, pour pouvoir la retrouver, vous devez passer par toute la mission « Operation Starseed », ce qui n’est pas une mince affaire et peut facilement être raté. Quoi qu’il en soit, si vous arrivez à bout, elle vous offre ces compétences :

Pilotage – 2 étoiles

Certification de fusil – 2 étoiles