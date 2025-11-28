Star Wars Starfighter : tout ce qu’il faut savoir sur le film avec Ryan Gosling

Ryan Gosling, visage incontournable du cinéma et nominé aux Oscars, rejoint la galaxie Star Wars. Le 17 avril, Lucasfilm a confirmé qu’il tiendra un rôle clé dans le prochain film intitulé Star Wars : Starfighter.

À la réalisation, on retrouve Shawn Levy, connu pour Deadpool & Wolverine ainsi que pour Stranger Things. Jonathan Tropper est aux commandes du scénario. C’est un scénariste reconnu pour ses récits rythmés et humains.

Synopsis et contexte

« Starfighter » se présente comme une aventure standalone : ce n’est ni une préquelle, ni une suite, et il ne met pas en scène de personnages emblématiques de la saga. L’intrigue se déroule environ cinq ans après les événements de « L’Ascension de Skywalker« , dans une période de la galaxie jamais explorée auparavant à l’écran. Le film suivra un nouveau personnage, interprété par Ryan Gosling, qui serait un pilote au grand cœur, et son neveu, joué par Flynn Gray.

✨ Ce qui rend ce film unique

« Starfighter » représente un virage important pour la franchise, avec une volonté affirmée de se renouveler.

: Le réalisateur Shawn Levy a expliqué que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, lui a demandé de réaliser « un film de Shawn Levy », l’encourageant ainsi à insuffler sa propre patte créative dans l’univers Star Wars. L’objectif est d’inventer un nouveau chapitre qui se sente « Star Wars » sans être une copie de ce qui a déjà été fait. Une musique originale : Pour accompagner cette nouveauté, la bande originale ne reprendra pas les thèmes iconiques de John Williams. C’est le compositeur primé Thomas Newman (« Wall-E », « Skyfall ») qui composera une partition « classique » et « audacieuse », mais entièrement nouvelle.

Welcome to our galaxy… Ryan Gosling and Shawn Levy.



Star Wars: Starfighter comes to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/zemmbXhu90 — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

🎭 Distribution principale

Le film réunit une distribution très attendue :

Ryan Gosling dans un rôle principal (personnage non divulgué)

dans un rôle principal (personnage non divulgué) Flynn Gray dans le rôle du neveu du personnage de Gosling

dans le rôle du neveu du personnage de Gosling Amy Adams dans le rôle de la mère du personnage de Gray

dans le rôle de la mère du personnage de Gray Mia Goth et Matt Smith dans les rôles des antagonistes

🗓️ Production et sortie

Le projet a été officialisé en avril 2025 lors de la Star Wars Celebration Japan. Le tournage a commencé fin août 2025 au Royaume-Uni et s’est également déroulé en Sardaigne, en Italie. En novembre 2025, le réalisateur a indiqué que le tournage était plus qu’à moitié terminé. Une information est notable. Le troisième acte du film a fait l’objet d’un retravail pendant la production. Shawn Levy a déclaré que ce changement, bien qu’imposé, a donné un résultat « bien meilleur » que l’idée originale. La sortie en salles est prévue le 28 mai 2027.

Starfighter s’annonce comme une tentative assumée de relancer la magie de Star Wars. En misant sur une star charismatique, une intrigue fraîche et un réalisateur populaire, Lucasfilm cherche clairement à écrire une nouvelle page. L’ère des Skywalker semble derrière nous. Place à une génération de héros inédits, qui pourraient bien rallumer les étoiles dans les yeux des fans.

