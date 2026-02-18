Spider-Man: Brand New Day lève le voile sur son impressionnant roster de méchants

Attention, le prochain film Spider-Man: Brand New Day pourrait bien aligner une galerie de vilains aussi fournie qu’un carnaval d’icônes de comics. Les rumeurs et les indices de casting s’accumulent : les Inner Demons, le gang lié à Mister Negative, seraient de la partie, tout comme Tombstone. Mais qu’en est-il du reste ?

On parle aussi de Scorpion. Avec une telle brochette, le film risque d’être surchargé, mais les fans de comics trépignent à l’idée de voir cette « guerre de rue » se déchaîner sur grand écran .

Spider-Man : Brand New Day, qui sont les nouveaux méchants de Peter Parker ?

Tom Holland remet donc le costume rouge et bleu pour Spider-Man: Brand New Day, et cette fois, l’araignée va devoir tisser sa toile face à une galerie de criminels fraîchement débarquée dans le MCU. Si les rumeurs évoquent des confrontations avec Hulk ou le Punisher. Mais le vrai sel de l’aventure viendra sans doute des adversaires purement spider-verse. Voici ceux qui ont été confirmés.

Scorpion est dans la place !

Il aura fallu patienter neuf ans. Dans Spider-Man: Homecoming, Mac Gargan (Michael Mando) était un criminel cherchant à acquérir l’équipement du Vautour. Arrêté, il finissait en prison, interrogeant Adrian Toomes sur l’identité de Spider-Man. Brand New Day paie cette longue attente. L’acteur a été aperçu sur le tournage, et son costume de Scorpion figure déjà sur du matériel promotionnel. Attendez-vous à ce qu’il sorte de prison, bien décidé à en découdre avec un stinger robotisé géant. Le combat promet d’être électrique.

Tombstone, le caïd albinos, fait son entrée

C’est une première dans le MCU : Tombstone, le géant albinos au sommet du crime new-yorkais, débarque en live-action. Les fans de Spider-Man: Into the Spider-Verse le reconnaîtront, car Marvin « Krondon » Jones III reprend le rôle, passant de l’animation à la prise de vue réelle. Son rôle exact reste flou, mais sa présence annonce des combats plus urbains, plus violents, dans les rues de New York. Avec sa force et son intelligence, il sera un adversaire redoutable pour Peter.

Boomerang, le spécialiste du lancer, confirmé

Fred Myers, alias Boomerang, fera également ses débuts. Dans les comics, ce spécialiste du boomerang (sans surprise) a une longue histoire avec Spider-Man, Daredevil, et même des équipes de super-vilains comme le Sinister Syndicate. Son costume, incroyablement fidèle aux comics, a été dévoilé par du matériel promotionnel. On ignore encore qui l’incarne et s’il agira en solitaire ou comme bras armé de Tombstone ou Scorpion. Une chose est sûre : ses projectiles feront des dégâts.

Tarantula, l’araignée vénéneuse, se glisse dans la danse

Quatrième larron de ce bestiaire : Tarantula. Ce nom de code a été porté par plusieurs personnes dans les comics, mais c’est probablement Anton Miguel Rodriguez ou Luis Alvarez qui inspireront le personnage. Tous deux sont des combattants redoutables. Le costume rouge et noir aperçu sur les premières images confirme son implication. Aucun acteur n’a été révélé pour l’instant, mais l’adversaire promet d’être coriace.

Hulk et Punisher seront-ils des méchants ?

Mark Ruffalo (Hulk) et Jon Bernthal (Punisher) sont attendus, mais probablement pas en tant qu’antagonistes traditionnels. Le MCU aime brouiller les pistes. Attendez-vous à des confrontations, peut-être des malentendus, plutôt qu’à des combats à mort. De même, le personnage mystérieux de Sadie Sink pourrait s’avérer allié ou ennemi, mais rien n’est encore officialisé.

Une nouvelle ère pour Spider-Man

Brand New Day marque le début d’une nouvelle phase pour Peter Parker. Après les combats cosmiques et les multivers, le voilà redescendu dans la rue, face à des criminels de sa trempe. Scorpion, Tombstone, Boomerang, Tarantula : le menu est copieux. Reste à savoir si ces nouveaux venus suffiront à dépoussiérer la formule, ou si Spider-Man devra encore une fois compter sur des alliés inattendus pour s’en sortir. Rendez-vous au cinéma pour le découvrir.

