Le nouveau look de Spider-Man (Tom Holland) dévoilé : les fans sont surexcités !

Tom Holland vient de lever le voile sur le nouveau look de Spider-Man et Internet s’enflamme. On a effectivement pu voir les premières images du costume lors du Spider-Man Day. Les fans n’en reviennent pas de ce changement radical, qui annonce un tournant pour la saga.

Oubliez les combinaisons high-tech de Tony Stark. On dirait bien que Peter Parker lui-même a conçu ce nouvel habit. Il a l’air plus sobre, plus sombre et s’inspire visiblement des films de Sam Raimi.

Le costume arbore par ailleurs des détails inédits pour donner un nouveau look à Spider-Man. Citons notamment de larges lance-toiles chromés qui attirent tous les regards. Voilà une esthétique plus mature qui tranche avec les versions colorées des précédents films.

Ce premier aperçu a été révélé lors du début de tournage de Spider-Man: Brand New Day à Glasgow. À la direction, on a Destin Daniel Cretton (le réalisateur de Shang-Chi). Le film sort en salles le 31 juillet 2026 et, d’après ce nouveau look, il va tout changer pour Spider-Man. Tom Holland a d’ailleurs confié que tourner à nouveau en décors réels serait « comme un retour aux sources ».

L’Homme-Araignée entre dans une nouvelle ère

Avec Brand New Day, la franchise prend un virage plus adulte. Après que Doctor Strange l’ai effacé de la mémoire de ses proches, Peter Parker doit désormais reconstruire sa vie. Avec son nouveau look, Spider-Man doit alors jongler avec ses études et ses responsabilités de justicier. Selon plusieurs rumeurs, il pourrait même croiser la route du Punisher (Jon Bernthal).

Zendaya reprendra également son rôle de MJ. Le mystère plane toutefois sur la façon dont leur histoire reprendra. Ils ont par ailleurs confirmé la jeune actrice Sadie Sink au casting, dans un rôle tenu secret. Autant dire que ce nouveau look n’est que la première surprise d’un film qui pourrait bien relancer toute la saga.

