Spider-Man Across the Spider-Verse : trop WOKE pour les Émiratis ?

Le film d’animation à succès de Sony, Spider-Man, affiche une affiche intitulée « Protégeons les enfants trans ». Cependant, cela semble être considéré comme excessif par certains. L’un des nombreux aspects géniaux de Spider-Man: Across the Spider-Verse réside dans sa diversité et son inclusion. Chaque plan du film est rempli de personnes de toutes tailles, formes, couleurs, genres et plus encore. Alors que la plupart des gens considèrent cela comme une chose positive, le dernier Spider-Man serait trop Woke pour les Émiratis.

La non-diffusion du film aux Émirats arabes unis

Selon Reuters, la sortie de Across the Spider-Verse était initialement prévue pour le 22 juin aux Émirats arabes unis. Cependant, cela a récemment été modifié et le film ne sera plus diffusé. Bien que le conseil des médias du pays n’ait pas mentionné ce film en particulier, il a sous-entendu que « tout contenu contredisant les valeurs et les principes des Émirats arabes unis ne sera pas autorisé à être diffusé ou publié ».

Par conséquent, il existe une restriction sur la diffusion ou la publication de ce type de contenu. En somme, ce nouveau film Spider-Man est trop woke pour les Émiratis.

L’affiche de Gwen Stacy et les spéculations en ligne

Selon les spéculations de Reuters et d’autres sources, cela est probablement dû au fait que Gwen Stacy, l’un des personnages du film, possède une affiche dans sa chambre. Celle-ci dit « Protégeons les enfants trans ».

Elle a suscité des discussions en ligne sur la possibilité que Gwen elle-même soit trans. Il semble que même la suggestion ou la possibilité de cela soient considérées comme trop woke pour le public Émiratis.

La réaction de Sony et la censure excessive

Lorsque Sony a été interrogé, ils ont fait écho à un article de Deadline. Ils suggéraient que la société ne s’attendait de toute façon pas à ce que le film soit diffusé là-bas. Cette attente vient de la censure excessive qui y est pratiquée.

Donc, en somme, bien que cela soit décevant, cela était prévisible. Surtout parce que ce genre de situation s’est déjà produit à plusieurs reprises. L’année dernière, par exemple, le film Lightyear de Disney a été interdit dans la région. Cette interdiction était basée uniquement sur le fait que deux femmes s’embrassaient brièvement à l’écran.

L’importance de la diffusion dans d’autres parties du monde

Heureusement, dans d’autres parties du monde, Spider-Man: Across the Spider-Verse est toujours projeté dans les salles de cinéma. D’ailleurs, depuis que cette information est officialité, les gens applaudissent lorsque l’affiche de Gwen passe brièvement à l’écran.