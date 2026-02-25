sonoro VIBES : deux enceintes pour l’extérieur

Les enceintes sonoro VIBES marquent le retour de la marque sur l’audio extérieur avec deux modèles portables au format vertical. Les sonoro VIBES combinent design soigné, autonomie solide et restitution sonore adaptée aux espaces ouverts.

sonoro renouvelle son offre audio avec deux enceintes Bluetooth conçues pour accompagner les écoutes en plein air comme à l’intérieur. Les modèles VIBES L et VIBES XL remplacent la série ESCAPE et rejoignent désormais pleinement le catalogue du fabricant allemand. L’ensemble repose sur une esthétique revisitée, des fonctions récentes et une restitution sonore fidèle à l’identité de la marque.

Une évolution esthétique soignée

Les VIBES misent sur une silhouette contemporaine qui privilégie des lignes nettes et des matériaux valorisants. Le tissu de recouvrement apporte un aspect raffiné et offre un toucher agréable. Des pièces en aluminium et une poignée solide complètent cet ensemble conçu pour être déplacé facilement.

Trois finitions sont proposées : noir, blanc et tan. Les enceintes peuvent ainsi trouver leur place dans des univers très différents, du séjour aux espaces extérieurs. Leur format vertical limite l’encombrement visuel et renforce leur présence comme objet décoratif.

Les deux modèles peuvent fonctionner seuls ou en association. Une alimentation sur secteur reste possible, tandis que la batterie intégrée permet une utilisation mobile. La construction a été étudiée pour résister à la chaleur et aux conditions extérieures, ce qui autorise une installation près d’une piscine ou sur une terrasse.

Une restitution sonore ample et équilibrée

Derrière l’habillage textile se cache une architecture acoustique conçue pour couvrir des surfaces étendues. Les haut-parleurs et le caisson de basses intégré produisent un spectre complet avec des basses profondes et des médiums bien définis. Les aigus conservent précision et clarté, même lorsque le volume augmente.

La VIBES L utilise deux haut-parleurs large bande de trois pouces associés à un subwoofer de 6,5 pouces. La VIBES XL adopte une configuration plus généreuse avec quatre haut-parleurs de même diamètre et un subwoofer de huit pouces. Les deux enceintes couvrent une plage de fréquences comprise entre 20 Hz et 20 kHz.

Autonomie et technologies récentes

Les VIBES fonctionnent jusqu’à seize heures sur batterie. Une protection IPX4 permet une utilisation à l’extérieur sans inquiétude face aux éclaboussures ou à une averse légère. Les commandes restent accessibles directement sur l’enceinte ou depuis l’application mobile dédiée.

La connectivité repose sur le Bluetooth avec des codecs récents ainsi que sur un port USB-C. La diffusion peut aussi s’appuyer sur Auracast pour synchroniser plusieurs appareils. Associées au système AVATON de sonoro, les enceintes peuvent rejoindre une installation multiroom pilotée depuis un point unique.

Les VIBES L et VIBES XL seront proposées à partir de la mi-mars 2026 dans le réseau spécialisé et sur le site du constructeur. Les tarifs annoncés s’élèvent à 699 euros pour la VIBES L et 999 euros pour la VIBES XL.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





