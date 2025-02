Soldes Aura Frames : des cadres photos numériques à prix doux jusqu’au 17 février !

Bien que les soldes d’hiver touchent à leur fin, Aura Frames prolonge l’événement avec des réductions jusqu’au 17 février. Cette promotion est une excellente opportunité pour offrir ou se faire plaisir avec un cadre photo numérique. En cette journée de la Saint-Valentin, c’est le moment parfait pour faire une déclaration d’amour originale ou pourquoi pas une demande en mariage.

Des soldes qui font plaisir jusqu’au 17 février

La Saint-Valentin est l’occasion parfaite pour offrir un cadeau unique et technologique. Pourquoi ne pas surprendre votre partenaire avec un cadre photo numérique connecté, qui va au-delà de la simple décoration ? Aura Frames prolonge ses soldes d’hiver jusqu’au 17 février. C’est parfait pour tous ceux qui souhaitent marquer le coup d’offrir un cadeau à la fois beau et pratique.

Cette année, les classiques de la Saint-Valentin comme les fleurs et les chocolats cèdent la place à des cadeaux plus modernes et personnalisés. Les cadres photos numériques Aura Frames s’imposent comme l’option idéale. Ils sont parfaits pour ceux qui veulent offrir un cadeau sentimental, mais aussi fonctionnel. Que vous soyez en couple, célibataire ou même à la recherche d’une idée originale pour une demande en mariage, ces cadres offrent une belle manière de célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Des cadres photos connectés pour tous les moments précieux

Les cadres Aura Frames ne sont pas simplement des objets décoratifs ! Ce sont des supports qui vous permettent de partager vos moments précieux avec ceux que vous aimez. À l’ère de la technologie, ces cadres numériques connectés permettent de créer des souvenirs dynamiques et de les partager instantanément, peu importe où vous vous trouvez. Une idée parfaite pour la Saint-Valentin ! Que ce soit pour une déclaration d’amour, un anniversaire, ou même pour immortaliser un mariage ou un voyage, ces cadres ajoutent une touche personnelle et moderne.

Le cadre Carver : 149€ au lieu de 159€

Le cadre Carver, disponible en coloris Gravel ou Sea Salt, est un modèle phare de la marque. Avec son écran HD de 10,1 pouces (1280 x 800 pixels), il permet d’afficher vos photos et vidéos de manière nette et immersive. Léger et élégant (730g), il se connecte facilement à vos appareils Apple ou Android via USB. La technologie intelligente de ce cadre vous permet même d’afficher deux photos côte à côte en format paysage ou portrait, pour un rendu toujours optimal.

Le cadre Mason : 179€ au lieu de 199€

Le cadre Mason de 9 pouces, tout aussi performant, s’adapte à tous les types d’intérieurs. Sa fonction de rognage intelligent ajuste automatiquement la taille des photos. Cela assure une présentation parfaite. Que vous souhaitiez afficher des photos en portrait ou en paysage, il s’ajuste sans effort. Également compatible avec iOS et Android, le cadre Mason est idéal pour ceux qui veulent une solution simple pour partager leurs souvenirs en toute simplicité.

Un cadeau indémodable et personnalisé pour votre Saint-Valentin

Les soldes prolongées d’Aura Frames sont une occasion en or pour offrir un cadeau vraiment spécial. Ce n’est pas juste un objet, mais un moyen de garder vos souvenirs à portée de main, de les partager facilement avec vos proches, et d’agrémenter votre quotidien. Ne laissez pas passer cette chance de faire plaisir à l’être aimé avec un cadre photo numérique connecté, qui apportera une touche moderne et personnelle à votre Saint-Valentin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.