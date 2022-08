Solde d’été chez pCloud : une réduction de 67% sur la formule Premium de 500 Go

Découvrez l’offre spéciale de pCloud pour le solde d’été 2022. Un rabais de 67 % a été appliqué à son forfait Premium de 500 Go durant 90 jours.

Vous cherchez une solution efficace pour stocker et organiser vos jeux, films, séries et photos ? Le stockage cloud est le meilleur moyen d’y parvenir. À ce titre, pCloud met à disposition des services performants à des prix très attractifs. En effet, durant une période de 3 mois, le prix de l’offre premium 500 Go chute drastiquement à 4,99 €.

Pourquoi est-il important d’utiliser un système de stockage cloud ?

Si le concept de stockage cloud vous semble encore peu familier, découvrez ci-après les différents avantages qu’il offre.

Tout d’abord, elle permet de stocker des fichiers volumineux sur son serveur avec la possibilité d’y accéder à tout moment. Bien sûr, une clé USB de 28 Go peut permettre de télécharger toutes les saisons de Game of Thrones, cependant, cet appareil peut coûter très cher. En cas de perte, l’utilisateur peut le regretter.

L’utilisation d’un système de stockage en ligne pour sauvegarder les fichiers permet de les protéger en cas de dysfonctionnement. La plupart de ces services ont une fonction de « synchronisation ». Cela signifie que les fichiers, films, jeux ou photos peuvent être synchronisés après leur chargement.

L’un des meilleurs aspects du stockage cloud est la facilité avec laquelle les fichiers peuvent être partagés. Pour ce faire, il suffit de trouver le fichier concerné et de cliquer sur « partager ».

Ayant pris connaissance des atouts d’un service de cloud, souhaitez-vous démarrer avec un service au meilleur rapport qualité-prix ? À cet effet, l’un des principaux fournisseurs de stockage cloud, offre une réduction de 67 % sur l’abonnement Premium de 500 Go pendant le solde d’été 2022.

Pourquoi opter pour pCloud ?

Reconnu comme un des meilleurs fournisseurs cloud, pCloud permet de sauvegarder facilement tous types de documents. Notamment des photos, musiques et même des fichiers texte.

Par ailleurs, la synchronisation automatique des données offre la possibilité de consulter la dernière version des documents. Par ailleurs, cette société suisse offre une option pCloud Famille permettant de partager les capacités de stockage avec d’autres utilisateurs.

Il faut également préciser que pCloud assure l’intégrité et la sécurité de tous les documents y stockée. Ces derniers sont d’ailleurs cryptés par le protocole TLS/SSL à compter de leur chargement sur le cloud. De ce fait, nul ne peut les pirater. Il est également possible de compléter ce processus par le pCloud encryption pour plus de protection.

Sachez en outre que pCloud conserve les fichiers des abonnées sur 3 serveurs répartis dans différents endroits. Ainsi, lors d’un dysfonctionnement, les données ne risquent pas de disparaître. Pour conclure, pCloud sauvegarde pendant 30 jours les données dans la corbeille, évitant ainsi toute erreur de manipulation.

Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que la qualité du service offert par cette entreprise suisse est excellente. Et comme évoqué en introduction, en raison des soldes d’été 2022, pCloud vous fait jouir d’un tarif très réduit. Ce fournisseur offre un rabais inédit de 67 % pendant 3 mois à sa formule de 500 Go pour sauvegarder des documents.