Cette série Disney Plus a tellement de sexe qu’ils ont pris des mesures spéciales !

Selon Aidan Turner, une star d’une série télévisée britannique en cours de production, la série diffusée sur Disney Plus a engagé deux coordinateurs d’intimité parce qu’elle est pleine de sexes. Turner, connu pour ses rôles dans les films Le Hobbit et la série à succès Poldark, affirme cela.

Rivals, inspirée du roman à succès de Jilly Cooper

Rivals est une série basée sur le roman à succès de Jilly Cooper, publié en 1988. Ce roman fait partie de sa populaire série Rutshire Chronicles. Ce livre décrit les excès des années 1980 dans la vie des personnages aisés.



Ils évoluent sur les terrains de polo et dans les studios de télévision pittoresques des Cotswolds, à l’ouest de l’Angleterre. Outre la participation d’Aidan Turner, la série met en vedette d’autres acteurs renommés. David Tennant, Katherine Parkinson, Lisa McGrillis, Alex Hassell, Emily Atack et Danny Dyer font partie des acteurs présents parmi eux.

L’expérience de tournage de Rivals selon Aidan Turner

Dans une interview accordée au Times, Aidan Turner décrit l’expérience de tournage de Rivals. Chaque jour, l’équipe se retrouve dans des manoirs différents, organisant des fêtes dans de magnifiques jardins.

Turner souligne également l’ambiance particulière qui règne sur le plateau, une sorte de méthodologie sous-jacente. Lui et ses collègues sont prêts à s’amuser et à profiter des soirées tardives agrémentées de nombreux cocktails.

Turner exprime son désir ardent de voir la série renouvelée pour une deuxième saison. Il exprime ainsi son enthousiasme sans précédent pour ce projet. En effet, cette série de Disney Plus est pleine de scène de sexes, ce qui doit en ravir plus d’un.

Prochain rôle dans la série 15-0 d’Amazon Prime

Outre son rôle dans Rivals, Aidan Turner apparaîtra prochainement dans la série intitulée 15-0 diffusée sur Amazon Prime. Dans cette série, il incarne un entraîneur de tennis accusé de comportement sexuel inapproprié.

Cela fait suite à une relation inappropriée avec une jeune joueuse vedette. Turner souligne l’importance de ne pas limiter son personnage, Glenn, à un simple méchant. Il souhaite plutôt le représenter comme quelqu’un de charismatique, accessible, soutenant et talentueux.

Glenn est un homme marié et père de famille. Turner met en évidence la frontière floue entre le bon et le mauvais comportement dans cette histoire. Rivals sur Disney Plus est également dans cette vision du sexe. En outre, l’opulence a-t-elle un rapport avec ces vices ?

Une série Disney Plus avec du sexe : quelle suite ?

En résumé, la série diffusée sur Disney Plus, Rivals, est connue pour ses nombreuses scènes de sexe, nécessitant l’intervention de deux coordinateurs d’intimité. Aidan Turner, qui joue un rôle majeur dans la série, exprime son enthousiasme pour ce projet. Il évoque également le plaisir qu’il prend sur le plateau.

Aidan Turner parle par ailleurs de son prochain rôle dans la série 15-0 d’Amazon Prime. L’acteur souligne l’importance de représenter son personnage avec nuances et insiste sur le fait de ne pas se limiter à une simple vision de méchant.

Comment avoir plus de nouveautés sur Disney Plus ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plsu du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement