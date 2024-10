Sécurité intelligente avec eufyCam S3 Pro : IA, vision nocturne et charge solaire

eufy, leader en dispositifs de sécurité pour particuliers, lance la eufyCam S3 Pro, équipée de la vision nocturne MaxColor Vision™. Cette caméra promet une qualité d’image en couleur exceptionnelle, même en pleine obscurité. De plus, elle intègre des technologies avancées de détection et une charge solaire ultra-efficace.

La sécurité domestique entre dans une nouvelle ère

eufy a dévoilé sa dernière innovation le 10 octobre 2024 : la caméra eufyCam S3 Pro. Cette nouvelle version de la célèbre série eufyCam est équipée de la technologie MaxColor Vision™. Cela permet de capturer des images en couleurs nettes même dans l’obscurité totale. Avec une ouverture de F1.0 et un capteur CMOS 1/18 pouces, cette caméra est conçue pour offrir des images précises et réalistes 24h/24 et 7j/7. L’appareil défie ainsi les limites de la vision nocturne classique. Frank Zhu, directeur général de eufy, a déclaré : « La eufyCam S3 Pro ne présente aucune faiblesse, de nuit comme de jour. » Il ajoute que cette caméra est conçue pour garantir une surveillance optimale. Il est aussi accessible et performante.

Des technologies avancées pour une sécurité renforcée

La eufyCam S3 Pro se distingue également par son système de détection double. Elle embarque un radar et un capteur infrarouge passif (PIR). Ce dispositif permet de filtrer les faux positifs causés par des mouvements insignifiants comme les insectes ou les intempéries. Il dispose toutefois d’une précision de détection de 99 %. Ce niveau de détail permet même de lire une plaque d’immatriculation jusqu’à une distance de 12 mètres.

En plus de sa précision, cette caméra dispose d’un projecteur adaptatif qui s’ajuste automatiquement selon les conditions lumineuses pour garantir la meilleure qualité d’image. L’utilisateur peut également personnaliser la luminosité via l’application eufy. La surveillance peut être alors plus intuitive et précise.

Une autonomie prolongée, un son clair et une absence d’abonnement mensuel

La caméra eufyCam S3 Pro n’est pas seulement performante en termes d’image et de détection ; elle intègre également une technologie de charge solaire innovante. Grâce à la technologie SolarPlus 2.0, cette caméra peut rester chargée avec seulement une heure de lumière naturelle par jour. En cas de faible luminosité, sa batterie de 13 000 mAh assure une autonomie de 365 jours. Pour ceux qui souhaitent maximiser encore plus la durée de charge, un panneau solaire amovible est disponible. C’est pratique pour une solution durable pour une surveillance continue.

eufy met également l’accent sur la qualité sonore de sa nouvelle caméra. Avec ses micros bidirectionnels et son système de réduction de bruit, la eufyCam S3 Pro capte les voix humaines avec une grande précision jusqu’à 8 mètres. Cette fonctionnalité, couplée à une sirène programmable en cas de détection de mouvement, assure une protection supplémentaire contre les intrusions. Fidèle à ses principes, eufy propose un système de stockage local sécurisé, sans abonnement mensuel obligatoire. Avec la caméra avec la HomeBase S380, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités IA avancées. C’est le cas de la détection faciale et corporelle. Ils peuvent aussi profiter d’un espace de stockage qui peut aller jusqu’à 16 To.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

