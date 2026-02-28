Préparez les pop-corns : Scary Movie 6 va parodier ces plus gros films d’horreur de 2025 !

Les Frères Wayans remettent le couvert, et la liste des films à parodier est un véritable festival de frissons revisités ! Marlon Wayans a dévoilé dans une interview les cibles de Scary Movie 6.

Au programme : les inévitables Scream et I Know What You Did Last Summer, mais aussi des pépites récentes comme le brilliant Get Out, le déroutant Nope, l’inquiétant Longlegs, ou encore Heretic et Sinners de Ryan Coogler . Les frères promettent un « field day » avec tout ce matériel. Cindy, Brenda et le légendaire Doofy sont de retour pour une cure de jouvence burlesque.

Scary Movie 6 : quels films d’horreur vont passer à la moulinette ?

C’est le retour d’une institution de la parodie cinématographique. Près de vingt ans après le dernier opus de la saga originale, Scary Movie 6 pointera le bout de son nez dans les salles obscures le 3 juin 2026 en France. Et visiblement, les cibles de ses moqueries sont déjà dans le viseur.

Quels succès récents seront épinglés par la bande des Wayans ?

Attention, les blockbusters de l’horreur n’ont qu’à bien se tenir. Selon les informations de Dread Central, le sixième volet s’attaquerait à deux poids lourds récents du genre. D’abord, il y a Sinners. C’est le film de vampires acclamé de Ryan Coogler porté par Michael B. Jordan. Il cartonne aux Academy Awards avec pas moins de 16 nominations.

Ensuite, il tourneront Weapons ou Evanouis en dérision. C’est le mystère horrifique de Zach Cregger, dont la star Amy Madigan est nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce sont là deux films tout juste sortis en 2025 et déjà promis à un sort… comique.

Mais ce n’est pas tout. Une autre cible de choix serait dans le collimateur des scénaristes : A Quiet Place est dans le lot. C’est le film post-apocalyptique de John Krasinski sorti en 2018. Et on imagine déjà le potentiel comique de situations où le moindre bruit peut vous coûter la vie. Avec ces films, il y a donc de quoi promettre quelques séquences mémorables.

Qui retrouvera-t-on devant et derrière la caméra ?

Bonnes nouvelles pour les fans de la première heure : le casting original rapplique en force. Anna Faris reprendra du service en Cindy Campbell, Regina Hall en Brenda Meeks, Marlon Wayans en Shorty Meeks et Shawn Wayans en Ray Wilkins.

Jon Abrahams, Lochlyn Munro et Dave Sheridan rempilent également. Chris Elliott, déjà présent dans les premiers opus, est aussi de la partie. Puis, du sang neuf viendra étoffer la troupe avec Damon Wayans Jr., Cheri Oteri, Kim Wayans, Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan et Sydney Park.

Côté réalisation, c’est Michael Tiddes qui s’y colle, un habitué des comédies potaches puisqu’il a déjà collaboré avec Marlon Wayans sur A Haunted House, Fifty Shades of Black, Naked et Sextuplets. Le scénario, quant à lui, est signé par le quatuor explosif Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans et Rick Alvarez. Les Wayans produisent également le projet, épaulés par Jonathan Glickman, Alexandra Lowey et Thomas Zadra.

Pour l’instant, le mystère reste entier sur l’intrigue principale. Mais avec un tel casting et des cibles aussi identifiées, on parie que Scary Movie 6 devrait une nouvelle fois secouer la toile et les salles obscures. Rendez-vous en juin 2026 pour en avoir le cœur net.

