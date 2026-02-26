Samsung Galaxy S26 Ultra : vaut-il vraiment son prix XXL ? Sachez ceci avant de craquer

Votre banquier décroche déjà quand il voit votre numéro ? Parfait, on va parler fric. Le Samsung Galaxy S26 Ultra débarque avec un prix qui fait tousser et une fiche technique qui ferait rougir la NASA.

Entre son écran borderline-téléviseur, son zoom qui espionne la Lune et son processeur survitaminé, Samsung joue la carte « maxi tout ». Mais avant de signer un chèque qui fait mal, voici ce qu’il faut vraiment savoir. Voici pourquoi.

Samsung Galaxy S26 Ultra : la nouvelle référence a-t-elle vraiment de quoi nous éblouir ?

C’était l’événement smartphone de ce début d’année. Lors de son Galaxy Unpacked à San Francisco, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S26, avec en tête d’affiche le très attendu S26 Ultra. Destiné à rivaliser avec les ténors Apple et Google, ce nouveau venu arrive avec son lot de promesses : processeur plus véloce, appareil photo affiné et intelligence artificielle gonflée à bloc. Mais dans un marché où l’innovation semble parfois patiner, ce nouveau flagship justifie-t-il vraiment de casser sa tirelire ? Regardons cela de plus près.

Une évolution ou une révolution face à la concurrence ?

Le nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra s’inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs, les S25 Ultra et S24 Ultra. Les améliorations sont là, mais elles sont davantage une évolution naturelle qu’un grand bond en avant. On parle d’un processeur plus rapide, de performances IA optimisées et de gains d’efficacité énergétique. Côté photo, le matériel reste globalement identique, avec un capteur principal de 200 mégapixels, mais le traitement d’image et les performances en basse lumière ont été retravaillés.

Face à ses concurrents directs, le ténor coréen conserve son statut de couteau suisse le plus complet du marché, mais l’écart se resserre considérablement. L’iPhone Pro Max d’Apple reste la référence absolue en matière de vidéo et d’intégration dans son écosystème, tandis que le Pixel Pro de Google mise tout sur une photo intelligente et une simplicité d’utilisation déconcertante. Pour les usages quotidiens (navigation, streaming, messagerie), l’expérience est aujourd’hui très similaire sur tous les flagships.

Caractéristique Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra iPhone Pro Max Pixel Pro Prix de départ ~1 104 € ~1 104 € ~1 019 à 1 104 € ~849 à 1 019 € Appareil photo 200MP, traitement low-light amélioré, zoom puissant 200MP, zoom puissant Meilleure vidéo, excellentes photos Traitement IA puissant, photos excellentes Batterie ~5 000 mAh ~5 000 mAh Plus petite, optimisée Plus petite, variable selon usage Performance Puce plus rapide, IA améliorée Toujours haut de gamme Puce Apple plus rapide Solide, moins puissante Fonctions IA Galaxy AI étendu Premières fonctions IA Outils IA en développement Intégration IA poussée

Parmi les nouveautés à souligner, on trouve un écran de confidentialité. Grâce à une technologie au niveau des pixels, il limite les angles de vision : l’écran devient sombre ou illisible pour votre voisin dans le métro, mais reste parfaitement clair pour vous. Une fonction à activer dans les réglages, idéale pour les adeptes des transports en commun. Samsung a également renforcé les capacités de Bixby, qui peut désormais agir comme un véritable agent pour effectuer des tâches complexes à travers plusieurs applications. Enfin, la recharge rapide passe à 60W, de quoi réduire les moments de pause forcée.

Ces offres de « téléphone gratuit » cachent-elles un piège ?

Les précommandes pour le Samsung Galaxy S26 Ultra sont ouvertes, et avec elles débarquent les sempiternelles promotions des opérateurs. On voit fleurir les offres de « téléphone gratuit » ou fortement remisé. Pourtant, toutes ne se valent pas, et il est crucial de décortiquer l’offre avant de signer. Derrière ces promesses alléchantes se cachent généralement un savant mélange de reprises, de crédits mensuels et d’obligations sur le forfait.

Concrètement, vous financez le téléphone à son prix plein, et l’opérateur vous accorde des crédits mensuels sur 24 à 36 mois qui annulent tout ou partie de cette mensualité. Pour bénéficier des meilleures remises, on vous demandera souvent de rendre un modèle récent en bon état, de souscrire à un forfait premium ou d’ajouter une ligne. Il ne s’agit donc pas d’une réduction immédiate, mais d’un avantage étalé dans le temps. Et si vous quittez l’opérateur avant le terme, les crédits s’arrêtent et vous devez rembourser le solde du téléphone.

Ces offres sont intéressantes si vous comptiez de toute façon rester chez le même opérateur sur le long terme. Pour les familles qui ajoutent une ligne ou renouvèlent plusieurs appareils, les économies peuvent être substantielles. En revanche, l’affaire est moins bonne si votre ancien téléphone a peu de valeur, si vous préférez un forfait moins cher, si vous aimez changer d’opérateur ou si vous renouvelez votre appareil tous les ans. Dans ces cas, acheter le téléphone nu, garder votre appareil actuel ou opter pour un modèle de l’année précédente peut s’avérer plus malin.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est-il vraiment fait pour vous ?

La question à 1 104 € : dois-je craquer pour ce nouveau bébé de Samsung ? La réponse dépend essentiellement de votre situation actuelle. Si vous possédez un téléphone vieux de trois à cinq ans qui rame, ne tient plus la charge ou ne reçoit plus de mises à jour, alors oui, le bond en avant sera spectaculaire. Les photographes acharnés, les créateurs de contenu et les utilisateurs intensifs qui multitâchent verront également un intérêt certain aux progrès en matière de photo, de performance et d’IA.

En revanche, si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Galaxy S24 Ultra ou S25 Ultra, l’expérience quotidienne ne changera pas radicalement. Les performances et la qualité photo de ces modèles sont déjà excellentes. Les acheteurs au budget serré ont aussi intérêt à patienter ou à regarder ailleurs : même avec des promos, l’upgrade peut entraîner des coûts de forfait plus élevés.

Avant de franchir le pas, quelques astuces s’imposent. Revendre votre ancien appareil de votre côté peut parfois rapporter plus qu’une reprise en boutique. Jouez avec le calendrier : les offres de lancement sont bonnes, mais de meilleures promotions peuvent surgir plus tard dans l’année. Enfin, comparez toujours les offres des opérateurs avec l’achat d’un modèle nu. Les premières réduisent le ticket d’entrée mais vous engagent, le second vous laisse une liberté totale. Le choix dépend de ce que vous privilégiez : les économies immédiates ou la flexibilité.

