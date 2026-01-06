Galaxy S26 Ultra : les 3 grands changements révélés par les leaks

Les fuites sur le Samsung Galaxy S26 Ultra sont déjà là, et elles promettent un séisme ! Loin des évolutions timides, Samsung préparerait trois changements majeurs.

Un design aux lignes radicalement épurées, un module photo qui repousse les lois de l’optique, et un S-Pen aux fonctions presque magiques. Préparez-vous à découvrir le futur du smartphone, où chaque détail vise à tout simplement tout écraser. Les rumeurs s’emballent, et on a les infos.

Galaxy S26 Ultra : un design repensé, mais quel changement majeur ?

Les rumeurs s’accélèrent à l’approche du lancement présumé en février 2026 du Galaxy S26 Ultra. Le célèbre informateur @UniverseIce dévoile une palette de couleurs aussi évocatrices que mystérieuses : Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue et Ultraviolet. Mais le détail qui intrigue : aucun de ces noms ne contient le mot « titanium ». Ceci pourrait signaler un revirement stratégique de Samsung, abandonnant le titane – solide mais coûteux – du S25 Ultra pour un matériau alternatif, dans une optique de maîtrise des coûts. Des teintes exclusives pourraient toutefois venir étoffer cette offre sur la boutique en ligne du fabricant.

Un S-Pen qui s’adapte enfin aux courbes du smartphone

📱✨ Samsung Galaxy S26 Ultra leaks are here! New colors, updated camera island, and S Pen features revealed — and a subtle clue hints at the phone’s build. Who’s excited for the hands-on previews? #GalaxyS26Ultra #SamsungLeaks #TechNews #Smartphone



Which feature excites you… pic.twitter.com/bvm9ra8PKQ — Tech ReTry (@TechReTry) January 4, 2026

L’autre innovation pressentie concerne l’accessoire signature de la gamme Ultra : le S-Pen. Selon les fuites, le stylet adopterait une forme redessinée avec un « arc asymétrique » à son extrémité, afin d’épouser parfaitement les bords incurvés anticipés du S26 Ultra. Cette évolution, cohérente avec des rendus apparus dès septembre, comblerait un décalage : le châssis du S25 Ultra s’était arrondi, mais son stylet était resté identique. La grande question reste celle des fonctionnalités. Samsung réintégrera-t-il des commandes pratiques, comme le contrôle à distance de l’appareil photo ou la gestuelle, supprimées sur le modèle précédent et regrettées par les fans ? L’enjeu est de préserver l’avantage compétitif unique de cet outil intégré.

Un module photo arrière plus épuré et premium

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.



The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7X — Ice Universe (@UniverseIce) January 4, 2026

L’esthétique du module photo arrière serait également revisitée pour gagner en sophistication. Les sources décrivent un design « extrêmement propre et minimaliste », perçu comme bien plus premium. Adieu les épais cercles noirs du S25 Ultra, qui évoquaient des vinyles. Place à des bordures métalliques plus fines et plus discrètes, un style qui n’est pas sans rappeler les rumeurs concernant l’iPhone 17 Pro. Ces ajustements visent clairement à raffermir le positionnement haut de gamme du produit par le design.

Une évolution en demi-teinte pour le fleuron de Samsung ?

Si ces changements semblent principalement esthétiques et ergonomiques, ils pourraient constituer l’essentiel de la mise à jour pour 2026. À part l’inévitable gain de performance du nouveau chipset, les fuites n’évoquent pas, pour l’instant, de révolution technique majeure. Cette stratégie mise sur un rafraîchissement design pour séduire, avec un S-Pen mieux intégré et un look général épuré. Par ailleurs, la gamme se composerait de trois modèles, sans successeur direct au Galaxy S25 Edge, signe d’une possible rationalisation de l’offre. Le lancement est attendu en février, avec des livraisons dès mars. Reste à voir si cette cure de jouvence suffira à maintenir l’aura du champion de Samsung.

