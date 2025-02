Offrir un cadeau fait-main, la nouvelle tendance de la Saint-Valentin

in

Chocolats, bijoux, fleurs… Autant de classiques qui rythment la Saint-Valentin. Mais cette année, une tendance se distingue : le fait-main. Selon une étude réalisée par Opinion Way pour Cricut, 66 % des Français estiment qu’un cadeau confectionné par soi-même est idéal pour marquer une occasion spéciale. Une idée qui séduit non seulement les romantiques, mais aussi ceux qui souhaitent célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Offrir du temps et de la créativité : un geste qui touche

Oubliez les achats de dernière minute. Ce qui compte, c’est l’intention et l’effort déployé. Déjà plébiscités, les cadeaux personnalisés ont une valeur sentimentale bien supérieure aux objets standardisés. Près de trois Français sur quatre disent préférer recevoir un présent sur mesure, qu’il s’agisse d’une carte illustrée, d’un cadre personnalisé ou encore d’un mug décoré à la main.

L’attrait pour les créations fait-main réside dans la possibilité de transmettre des émotions et de renforcer les liens personnels. Ce n’est pas simplement un geste d’amour, mais un moyen d’installer une relation authentique et mémorable. En effet, 80 % des personnes interrogées estiment qu’offrir un cadeau fait-main est autant une manière de faire plaisir à autrui qu’un moyen de se faire plaisir soi-même. Une démarche doublement gratifiante, où la création devient un moment de partage et d’expression.

La Saint-Valentin, mais pas que

Ce regain d’intérêt pour le do-it-yourself ne se limite pas à la fête des amoureux. Anniversaires, amitiés, simples attentions du quotidien… Toutes les occasions sont bonnes pour confectionner un objet porteur de sens. L’acte de création devient ainsi un geste de générosité et de réflexion, qui fait écho à une volonté de personnalisation et de sincérité dans les relations humaines.

Cricut, spécialiste des outils de création personnalisée, propose une large gamme de projets pour stimuler l’imagination. De la carte sur-mesure au vinyle gravé, en passant par la pochette personnalisée, la marque offre une multitude d’appareils de découpe et d’idées pour embellir un cadeau et le rendre unique. Un geste simple mais puissant, capable de marquer durablement les esprits.

La Saint-Valentin 2025 confirme donc une évolution des mentalités : au-delà de la simple consommation, la véritable intention réside dans le temps et la personnalisation. Cette tendance ne semble pas éphémère, mais plutôt le reflet d’un changement de paradigme dans la manière de célébrer les liens affectifs. Le fait-main pourrait bien redessiner l’avenir des cadeaux et de la fête des sentiments.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

