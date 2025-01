Dans le domaine de l’intelligence artificielle, il est important d’optimiser l’utilisation des applications d’IA générative. Mais pour cela, il faut se concentrer afin de ne pas obtenir des réponses de repli de la part de l’IA.

Une réponse de repli est une réponse qui vous indique que l’IA ne répondra pas à votre question ou au problème que vous avez énoncé. Mais voici pourquoi elles sont générées et comment y faire face afin d’être obéit par l’IA.

L’IA n’est pas toujours coopérative, pourquoi ?

Lorsque l’on utilise une application d’IA générative telle que ChatGPT, GPT-4, Gemini, Claude, etc., il existe toutes sortes de prompts que l’utilisateur peut demander. Mais l’IA générative peut estimer que certaines demandent ne se prêtent pas à une réponse conventionnelle. C’est bien souvent en raison de calculs informatiques complexes.

Et il peut arriver que l’IA générative n’a rien de particulièrement pertinent à proposer par rapport à ce que vous recherchez. Cela peut être dû au fait que l’utilisateur a demandé quelque chose d’inhabituel ou d’aberrant. Je vous rappelle que l’IA n’a pas le même système de réflexion que l’homme.

Ce n’est pas de la désobéissance, mais les réponses de repli de l’IA peuvent survenir pour plusieurs raisons. D’autres fois, la question peut aborder des sujets délicats que les concepteurs d’IA ont choisi d’éviter.

Ensuite, plutôt que de refuser de répondre, l’IA utilise des réponses de repli, qui sont formulées de manière à ne pas frustrer l’utilisateur. En effet, la plupart des fabricants d’IA ont réglé leurs applications d’IA générative pour qu’elles repoussent poliment certains types d’invites.

https://twitter.com/svpino/status/1844363833877373266

Voici comment contrer les réponses de repli d’une IA

Pour contourner les réponses de repli, on peut aborder plusieurs approches. D’abord, il est possible de reformuler la question pour aborder un aspect connexe que l’IA pourrait mieux comprendre. L’importation de documents supplémentaires peut également aider l’IA à fournir une réponse plus pertinente.

Vous pouvez signaler le problème à la plateforme concernée. En effet, il n’y a pas de raison valable pour que l’IA génère des réponses de repli. Ce qui revient assez souvent à aller chercher ailleurs ou de faire appel aux services d’une autre plateforme. De nombreuses applications d’IA générative peuvent avoir des forces et des faiblesses différentes sur certains sujets.

L’IA ne peut échapper aux réponses de repli

Bien qu’il soit tentant de se former afin d’effectuer des prompts que l’IA ne refusera pas d’exécuter, il arrivera toujours un moment lors duquel vous recevrez des réponses de repli. Les développeurs intègrent ces réponses dans le fonctionnement des applications d’IA. Il est donc essentiel d’examiner attentivement les réponses de repli et d’essayer de reformuler les questions que vous formulez pour contourner ces limitations.

En conclusion, l’interaction avec les applications d’IA générative peut parfois être frustrante en raison des réponses de repli. Cependant, en adoptant des stratégies appropriées, comme la reformulation des questions et l’utilisation de différentes applications, les utilisateurs peuvent améliorer leurs chances d’obtenir des réponses satisfaisantes. L’important est de rester proactif et de ne pas se laisser décourager par les limitations de l’IA.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn