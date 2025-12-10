Caméras Reolink : les offres à saisir avant 2026 !

À l’approche des fêtes, Reolink casse les prix sur ses caméras intelligentes. Des remises jusqu’à 45% s’étendent jusqu’au 4 janvier 2026.

Reolink profite des fêtes de fin d’année pour brader ses produits phares. Avec des remises allant jusqu’à 45 %, l’entreprise met en avant ses caméras connectées qui allient intelligence artificielle, vision 4K et autonomie énergétique. Ces offres concernent autant les jeunes parents que les technophiles ou les foyers en quête de sécurité. Disponibles jusqu’au 4 janvier 2026, elles visent à démocratiser la sécurité intelligente à domicile.

Des caméras connectées à petit prix pour les foyers attentifs

Pour ceux qui souhaitent s’équiper sans se ruiner, Reolink propose sa caméra intérieure E1 4MP à seulement 23,79 €, contre 42,99 € habituellement. Ce modèle motorisé, à vision panoramique 360°, est pensé pour surveiller une pièce entière avec un seul appareil.

Doté d’une détection intelligente des mouvements, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux ou même de pleurs de bébé, ce petit bijou technologique agit comme un garde du corps numérique, discret mais efficace. « Grâce à l’intelligence embarquée, les données restent localisées et sécurisées », souligne la marque.

Un cadeau tech pratique à moins de 150 €

Dans la gamme supérieure, la caméra E1 Zoom se démarque à 80,99 €, avec une image 4K et un zoom optique x3. Précieuse pour les jeunes parents, elle combine audio bidirectionnel et analyse sonore pour détecter les cris d’enfant pour un suivi visuel détaillé.

De son côté, l’Argus PT Ultra à 112,99 € au lieu de 149,99 € assure une protection extérieure redoutable, avec une captation 4K 8MP, un mouvement à 355° à l’horizontale et 140° à la verticale, et une autonomie renforcée par un panneau solaire. Cette combinaison fait de ce modèle une solution écologique, autonome et ultra complète.

De la haute technologie jusqu’à l’entrée de la maison

Reolink va plus loin avec la Elite Floodlight WiFi, à 195,49 € au lieu de 229,99 €. Elle conjugue vidéo 4K ultra-large à 180° et puissants projecteurs LED pour sécuriser les abords d’un domicile. Sa technologie propriétaire ReoNeura™ permet d’analyser localement les séquences et de retrouver en quelques secondes les passages importants, sans abonnement. Une promesse de tranquillité, appuyée par une installation facile et une autonomie avancée.

En complément, Reolink propose la Battery Doorbell 2K à 139,99 €, dotée d’un grand angle et de messages d’accueil personnalisables, ou encore l’Argus 4 Pro, caméra extérieure 4K à vision 180° et alimentation solaire. Ces produits s’intègrent dans une stratégie plus large : offrir à tous les foyers, quels que soient leurs besoins et budgets, des solutions de surveillance fiables, simples et intelligentes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

