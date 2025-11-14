NACON combine Rennsport et Revosim pour le Black Friday

NACON mise sur le bundle Revosim pour accompagner le lancement de Rennsport et dynamiser le Black Friday. Une offre pensée pour les passionnés de simracing en quête de réalisme et de performance.

L’arrivée de RENNSPORT sur le marché donne un nouveau souffle au simracing, et NACON entend bien accompagner ce moment charnière. À l’occasion du lancement du jeu et du Black Friday, l’entreprise propose deux offres successives autour du bundle RS PURE de Revosim. C’est un ensemble matériel pensé pour offrir une expérience de pilotage précise et immersive. Un positionnement stratégique qui vise autant les néophytes curieux que les pilotes virtuels confirmés.

Une opération pour célébrer la sortie très attendue de Rennsport

Pour marquer l’arrivée de RENNSPORT, NACON met en avant un bundle qui concentre son savoir-faire matériel. Du 13 au 20 novembre 2025, chaque achat du pack RS PURE complet s’accompagne d’une copie du jeu. C’est une manière assumée de lier directement matériel et expérience de conduite. L’offre est disponible exclusivement sur le site officiel de la marque NACON. Elle cherche à créer un pont naturel entre les sensations promises par le jeu et la précision revendiquée par l’équipement.

Développé par Competition Company, RENNSPORT s’impose déjà comme une plateforme centrée sur la compétition en ligne. Elle mise sur une conduite réaliste, soutenue par une modélisation minutieuse des circuits et des véhicules. La dimension eSport, intégrée dès le lancement, confirme l’ambition du projet. « L’idée est d’offrir une simulation crédible mais accessible », expliquent les développeurs dans leurs communications. Associé au pack Revosim, le jeu exploite pleinement les capacités du matériel, notamment le retour de force de la base Direct Drive et la réactivité du pédalier Load Cell.

Un Black Friday axé sur l’accessibilité du matériel

À peine cette première opération terminée, NACON enchaîne dès le 20 novembre avec une promotion plus classique mais non moins marquante. Pendant près de deux semaines, le bundle RS PURE complet passe de 799,99 € à 599,99 €. Une réduction de 200 € est cumulée à une paire de gants PURE Racing offerte. C’est une aubaine pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas du matériel spécialisé.

Cette baisse de prix est parfait étant donné que le simracing ne cesse de gagner en popularité. Les jeux qui misent sur le réalisme encouragent naturellement les joueurs à investir dans un équipement plus sophistiqué et NACON l’a bien compris. L’entreprise cherche ici à démocratiser un niveau de performance souvent réservé à des produits plus coûteux.

Le bundle RS PURE, une proposition axée sur précision et modulabilité

Le pack RS PURE complet se distingue par une conception pensée pour reproduire fidèlement les sensations d’un cockpit réel. Sa base Direct Drive de 9 Nm repose sur un encodeur 21 bits capable de retranscrire chaque irrégularité virtuelle avec finesse. Le volant est équipé d’un système de Quick Release inspiré de la compétition automobile. Il peut être personnalisé selon le style de pilotage de chacun. Quant au pédalier en acier et aluminium brossé, il s’appuie sur un capteur de charge de 100 kg.

Cela assure un freinage progressif, précis et adaptable grâce aux élastomères fournis. Cette offre montre bien la volonté de NACON d’allier performance, confort et accessibilité. Un positionnement qui, couplé à la sortie de RENNSPORT et aux offres du Black Friday, pourrait bien renforcer la visibilité de la marque auprès des amateurs de simulation automobile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn