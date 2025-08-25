realme : des smartphones jusqu’à -300€ pour la rentrée

realme lance ses offres de rentrée avec jusqu’à 300€ d’économies sur ses smartphones. Profitez ainsi d’une rentrée high-tech à prix réduits !

realme, seule marque généraliste de smartphones certifiée énergétique A sur l’ensemble de sa gamme, lance ses offres spéciales de rentrée. Depuis le 20 août jusqu’au 7 septembre 2025, certains modèles phares voient leur prix chuter jusqu’à 300€. Ces promotions sont essentiellement chez Amazon, Carrefour, Leclerc, Auchan, FNAC et Boulanger. Un dispositif pensé pour séduire aussi bien les familles que les amateurs de hautes performances.

Les modèles premium à prix cassés

Le coup d’éclat de cette opération vient du realme GT 7 Pro. Lancé à 999,99€, il tombe à 699,99€ sur Amazon, une remise de 300€ qui place ce smartphone haut de gamme parmi les plus compétitifs de la rentrée. Doté du Snapdragon 8 Elite, il cible les utilisateurs à la recherche de puissance et de fluidité. Autre baisse marquante, le GT 7T, dévoilé en mai dernier, voit son tarif passer de 649,99€ à 426,99€.

Avec son Dimensity 8400-MAX et sa batterie de 7000mAh, il propose un équilibre rare entre endurance et performances. Plus accessible, le 14 Pro+ s’affiche à 359,99€, contre 529,99€ au lancement. En misant sur ces réductions massives, la marque realme cherche clairement à élargir l’accès à ses modèles les plus avancés.

L’entrée de gamme séduit les familles

La rentrée est aussi l’occasion de mettre en avant des téléphones destinés à un public plus large, souvent premier acheteur. Le realme Note 60, positionné comme un smartphone pratique et économique, est proposé à 79,99€ en version 64 Go chez Leclerc, et à 99,99€ en 128 Go chez Auchan et FNAC. Un prix qui en fait un choix naturel pour équiper un collégien ou un lycéen. realme s’appuie également sur son tout récent C71, lancé début août. Déjà remisé à 149,99€ chez Leclerc et Boulanger, ce modèle combine 8Go de RAM et une batterie 6000mAh. « Le C71 passe déjà sous les 150€, une rareté dans ce segment », souligne la marque. Ce type de positionnement répond aux attentes des familles cherchant un appareil fiable, au design soigné, sans dépasser un budget serré.

Une offre alignée pour la rentrée

Au-delà des prix, ces offres témoignent d’une stratégie claire : occuper tous les segments du marché en période clé. Alors que la rentrée représente un moment fort pour l’équipement numérique, realme multiplie les promotions sur des modèles récents, parfois sortis il y a moins d’un mois. Le P3, par exemple, passe de 349,99€ à 259,99€ en version 512 Go, consolidant ainsi l’offre milieu de gamme.

Ce jeu tarifaire s’inscrit dans une dynamique plus large. Effectivement, les constructeurs cherchent à rendre les smartphones plus accessibles face à une clientèle sensible au rapport qualité-prix. Avec des produits dans les rayons des grandes enseignes comme FNAC, Carrefour ou Amazon, la marque chinoise capitalise sur une visibilité maximale et entend s’imposer comme un acteur incontournable pour cette rentrée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

