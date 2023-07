Quels sont les meilleurs aspirateurs balais Rowenta ? 

La marque Rowenta est réputée pour concevoir parmi les meilleurs aspirateurs balais depuis un grand nombre d’années. Forte de son expérience et de la qualité de ses produits, les modèles proposés permettent de convenir aux usages et aux besoins de chacun.

Parmi tous les aspirateurs proposés, les accessoires disponibles et les fonctionnalités de chacun, il n’est pas évident de définir celui qui est le meilleur de la gamme. En effet, les besoins de nettoyage diffèrent d’une maison à l’autre et chaque modèle peut ou non convenir. Toutefois, nous vous avons listés les modèles les plus vendus et qui récoltent un plus grand nombre d’avis positifs.

Rowenta X-Force Flex

Avec la gamme d’aspirateurs balais X-Force Flex, Rowenta a créé un appareil très efficace pour atteindre le moindre cm² de l’intérieur d’un habitat. Son tube Flex permet de se glisser aisément sous les meubles sans qu’il soit nécessaire de vous pencher. Combiné à la puissance de son moteur DigitalForce, l’aspiration est efficace et le résultat est optimal.

Plusieurs modèles sont créés au fil des ans, pour convenir au besoin de chacun. Alors que certains aspirateurs balais sont équipés d’une fonctionnalité lavante, d’autres conviendront pour les foyers accueillant des animaux de compagnie. Le design et les principales caractéristiques restent assez similaires d’un modèle à l’autre.

L’aspirateur balai Rowenta X-Force Flex 11.60

Les modèles X-Force Flex 11.60 disposent d’un moteur DigitalForce dont la puissance peut atteindre les 130 Air watts. Les lames aérodynamiques ajustent la vitesse et optimisent le flux d’aspiration afin de délivrer un nettoyage puissant.

La tête d’aspiration principale est efficace autant sur les sols durs que les tapis et les moquettes. Cette dernière est d’ailleurs équipée d’éclairage LED pour ne rien oublier sur le sol et sa tête rotative à 180° facilite l’aspiration des gros déchets.

L’autonomie peut aller jusqu’à 45 minutes après un temps de charge de quatre heures. Évidemment, cela dépend du mode d’utilisation, notamment si la puissance d’aspiration est poussée à son maximum avec le mode BOOST. La batterie amovible de 25,2 V ne peut se mettre en charge que lorsqu’elle est détachée de l’aspirateur balai.

Sur l’écran de contrôle, diverses informations sont indiquées afin de connaître l’autonomie restante, l’état du filtre, mais aussi de contrôler les différents modes possibles qui sont ECO, MAX et BOOST.

Quant au collecteur à poussière, il atteint les 0,9 litres pour augmenter le temps d’utilisation sans devoir aller sans cesse le vider.

Un nouveau filtre est placé à l’arrière du moteur pour capturer davantage les poussières à une efficacité atteignant 99,9 % sur les particules, poussières et allergènes.

Fonction lavage avec le X-Force Flex 11.60 kit Aqua

Grâce à la tête supplémentaire Aqua, il est possible d’aspirer et de laver les surfaces dans le même temps. Il s’agit d’une quatrième fonction, en complément des trois premières permises avec la tête principale.

Kit animal avec le X-Force 11.60

Il s’agit d’un ensemble d’accessoires qui vont se montrer encore plus efficaces en présence des poils d’animaux. Doté de deux brossettes aux multiples usages se trouvant toujours à portée de main, d’une mini électro brosse avec LED, d’un suceur fente et d’un suceur large, l’aspirateur balai vous aidera à venir à bout des poils d’animaux avec plus de facilité.

Le modèle X-Force Flex 12.60

Ce modèle d’aspirateur balai Rowenta possède comme amélioration la puissance de son moteur qui monte à 150 Air watts. Idéal pour un intérieur avec enfants et animaux, la qualité d’aspiration permet d’assurer un nettoyage parfait.

Quant aux autres caractéristiques, elles se révèlent similaires aux autres appareils X-Force, avec un tube ultra flexible, une autonomie de 45 minutes, un collecteur de grande capacité à 0,9 litre et d’un écran digital de contrôle pour fournir toutes les informations utiles.

Dual Force 2 en 1

Le deux en un de Rowenta permet d’avoir un aspirateur balai sans fil avec un aspirateur à main intégré à l’appareil. C’est un véritable gain de temps pour optimiser sa session de nettoyage. L’absence de fil simplifie déjà toutes les tâches, et l’appareil à main permet de nettoyer intégralement les endroits qui seraient inaccessibles pour un aspirateur classique.

Le système cyclonique dont il est pourvu permet de séparer efficacement l’air et la poussière pour obtenir de très bons résultats. De plus, la brosse motorisée est équipée de LED pour n’oublier aucun recoin et avoir une parfaite visibilité de la surface à nettoyer.

Son format est compact et sa batterie longue durée peut offrir une utilisation allant jusqu’à 75 minutes en position minimale. Ce qui est largement suffisant pour la grande majorité des intérieurs.

Rowenta X-NANO

C’est au niveau du poids que l’aspirateur balai Rowenta X-NANO se différencie. En effet, il ne pèse qu’un kilo, ce qui en fait un appareil ultra léger et très simple à utiliser. De plus, son design fin ajoute également de la fluidité à le passer dans toute la maison.

Il se montrera efficace sur tous les sols grâce à sa brosse motorisée qui tourne à 4 200 tours/minute et une puissance de 100 watts. Deux vitesses sont possibles pour adapter la puissance en fonction de l’état du sol.

Niveau batterie, celle-ci se veut longue durée en promettant une autonomie allant jusqu’à 40 minutes après un temps de charge de trois heures. Ce qui constitue un bon rapport dans le temps.

Son collecteur à poussière se vide très facilement et peut se laver à l’eau pour une hygiène parfaite. D’une capacité de 0,4 litre, il est nécessaire de le vider régulièrement, mais sa contenance reste correcte.

Aspirateur balai Rowenta X-PERT 6.60

Il s’agit de l’entrée de gamme de Rowenta, très connu et largement cité par d’autres articles sur le net comme celui de Maniaques.f sur les aspirateurs Rowenta. Sa tête d’aspiration motorisée est dotée d’un éclairage LED pour visualiser les moindres saletés et poussières. C’est encore la technologie cyclonique qui dote cet appareil pour nettoyer efficacement autant les sols durs, que les moquettes et tapis.

D’une puissance maximale de 100 watts, deux vitesses sont possibles avec le mode ECO et SURFACE, ainsi qu’une fonction BOOST accessible directement depuis la gâchette. Cette dernière permet d’adapter plus efficacement le nettoyage de certaines saletés.

Avec une batterie de 18 V, le temps d’autonomie maximale est de 45 minutes. Il faudra 4 heures de charge pour atteindre l’autonomie maximale qui se révèle convenir pour la grande majorité des intérieurs.

Une caractéristique supplémentaire qui se révèle appréciable dans cet aspirateur balai, est la position Stop&Go qui permet au tube de rester debout seul pendant que vous aspirez d’autres surfaces à l’aide de la cleanette. Ainsi, il devient inutile de vous pencher pour le poser au sol à chaque fois que vous êtes dans cette situation.