Quel miroir connecté pour salle de bain choisir ? – Voici quelques pistes

Avez‑vous déjà imaginé que votre reflet matinal pouvait désormais vous livrer les prévisions météorologiques ou votre agenda de la journée ? Le miroir connecté dans la salle de bain incarne la prochaine étape de la domotique personnelle, fusionnant l’ordinaire avec l’extraordinaire. Je vous propose de plonger avec moi dans les arcanes de cet accessoire innovant.

Un miroir connecté pour salle de bain intègre un écran ou une dalle interactive directement dans sa surface. Il agit comme un hub de l’IoT domestique. L’appareil affiche des données contextuelles comme la météo, les actualités et le calendrier personnel. Il incorpore un éclairage LED sophistiqué, souvent associé à un système audio Bluetooth pour la musique et l’optimisation des routines matinales. Le dispositif intégré ajuste aussi l’ambiance lumineuse de la pièce afin d’améliorer le confort quotidien.

Quelques critères de choix à privilégier

Le choix d’un miroir connecté pour salle de bain repose sur des critères techniques précis. L’environnement humide impose notamment des contraintes spécifiques aux composants électroniques. L’indice de protection (IP) et la durabilité deviennent primordiaux. La salle de bain expose l’équipement à la vapeur et aux projections d’eau, ce qui impose une conception adaptée. La norme minimale pour les appareils installés dans la zone 2, près du lavabo, est IPX4. Certains modèles intégrant des écrans ou des TV atteignent IP65.

La qualité de l’éclairage LED constitue un second critère fondamental. L’indice de rendu des couleurs (CRI) doit dépasser 90 pour reproduire fidèlement les teintes naturelles de la peau. La température de couleur (CCT) varie généralement de 3000 K à 6000 K, ce qui optimise le rasage ou le maquillage. Enfin, les fonctionnalités intelligentes et les systèmes d’exploitation définissent l’expérience utilisateur.

Miroir connecté pour salle de bain Withings Omnia

Le constructeur Withings a dévoilé Omnia comme un concept phare au CES 2025. Ce miroir connecté pour salle de bain se distingue par son approche centrée sur la santé. Il intègre une base équipée de capteurs biométriques capables d’analyser le corps de manière complète. L’appareil agrège aussi les données issues d’autres dispositifs de la marque pour créer un écosystème cohérent. L’affichage propose une représentation 3D du corps, ce qui facilite la compréhension des indicateurs vitaux.

Omnia exploite l’intelligence artificielle pour détecter des signaux précoces de troubles comme l’apnée du sommeil. Une fonction de téléconsultation médicale transmet directement un rapport à un professionnel. Le contrôle repose sur des commandes vocales, renforçant l’hygiène dans la salle de bain. Ce miroir connecté pour salle de bain illustre une orientation préventive et active de la santé numérique. Le prix et la date de lancement restent encore non officialisés, mais l’innovation suscite déjà un fort intérêt.

AVEL AVS240SM Magic Mirror TV

Miroir connecté de salle de bain avec TV l’AVEL AVS240SM est un produit haut de gamme conçu pour les environnements exigeants. Ce modèle encastrable dispose d’un écran de 23,8 pouces avec une résolution Full HD (1920×1080). Sa luminosité atteint 700 cd/m² pour garantir une image claire malgré la réflexion de la surface miroir. Ce produit s’adresse aux utilisateurs recherchant une expérience audiovisuelle immersive dans leur salle de bain.

La façade bénéficie d’une protection IP65, assurant une étanchéité totale contre les jets d’eau. Le système d’exploitation Android 11 optimise l’accès aux applications et au streaming vidéo. Des enceintes vibrantes invisibles diffusent un son surround sans altérer l’esthétique. Ce miroir combine design minimaliste et performance technique. La version Magic Mirror est commercialisée autour de 1300 €, confirmant son positionnement premium.

ad notam Smart Mirror MC02 Series

La série MC02 de ad notam illustre une technologie discrète et raffinée. Ce dispositif agit comme un miroir réseau et intègre un écran de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600 pixels. La connexion repose sur le Wi-Fi 802.11 b/g/n et le Bluetooth 4.0. L’affichage propose un dashboard d’informations personnalisées, géré via un portail sécurisé.

L’éclairage LED offre une température de couleur variable de 2700 K à 6000 K. Un capteur tactile situé en bas du miroir contrôle la lumière avec quatre niveaux d’intensité. Un désembueur chauffant de 29 W est disponible en option. Ce modèle associe élégance et fonctionnalités pratiques. Le prix de base débute à environ 870 €, ce qui le place dans le segment haut de gamme.

Artforma Smart LED AppleScreen

La gamme AppleScreen d’Artforma intègre la puissance d’iOS dans un écran tactile HD de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 x 800. La configuration repose sur un processeur Apple A8, garantissant l’exécution fluide des applications. Ce miroir s’adresse aux utilisateurs fidèles à l’écosystème Apple.

Il donne accès aux services de streaming comme Netflix, Spotify et HBO Max. Des haut-parleurs intégrés assurent une diffusion sonore claire. Le contrôle s’effectue par télécommande ou via un smartphone. Une alimentation électrique permanente évite l’arrêt des fonctions smart lorsque l’interrupteur mural est coupé. Ce modèle haut de gamme dépasse généralement 1200 €, selon les dimensions et les options choisies.

Kohler Verdera Voice

Le Verdera Voice de Kohler illustre l’intégration native de l’assistant vocal Amazon Alexa dans un miroir connecté pour salle de bain. L’appareil embarque un système audio stéréo puissant et des microphones de haute sensibilité. L’éclairage LED dimmable diffuse une lumière homogène, idéale pour les tâches de précision comme le maquillage ou le rasage. Cette qualité lumineuse améliore le confort quotidien et répond aux attentes des utilisateurs exigeants.

Le contrôle complet de la lumière et du volume repose uniquement sur la voix. Ce choix évite de toucher la surface avec des mains mouillées, ce qui renforce l’hygiène. Le miroir appartient à la gamme Kohler Konnect qui facilite l’intégration avec d’autres équipements connectés de la marque. Une veilleuse activée par capteur de mouvement ajoute une sécurité nocturne. Ce modèle premium est proposé autour de 752 € pour la version 24″ x 33″.

Keonjinn Double Lighting

Pour sa part, le Keonjinn Double Lighting se distingue par un système de double éclairage LED combinant une lumière frontale et un rétro-éclairage ambiant. Cette configuration améliore la visibilité et crée une atmosphère personnalisée. Le miroir bénéficie d’une certification IP44, garantissant une sécurité électrique adaptée aux environnements humides. L’utilisateur ajuste la température de couleur entre 3000 K et 6000 K, ce qui optimise l’usage pour le rasage ou le maquillage.

L’indice de rendu des couleurs (CRI) atteint 90+, assurant une fidélité chromatique élevée. Une fonction antibuée intégrée se coupe automatiquement après une heure pour éviter toute surchauffe. La fonction mémoire conserve le dernier réglage lumineux. Le montage repose sur un système French Cleat, simplifiant l’installation. Ce produit d’entrée de gamme démocratise les fonctions smart home et s’adresse à un large public. Les prix débutent autour de 160 €, ce qui en fait une option polyvalente et accessible.

HiMirror Mini Premium X

De son côté HiMirror Mini Premium X cible les utilisateurs soucieux de leur peau. Il intègre une caméra 8 MP et un processeur ARM 8 cœurs. L’appareil dispose d’un écran LCD tactile de 10,1 pouces. Des lumières LED latérales proposent cinq scénarios lumineux simulant diverses conditions, de la lumière naturelle à l’éclairage professionnel. Cette flexibilité améliore la précision des soins et du maquillage.

Ce miroir fournit une analyse détaillée de la peau, identifiant rides, taches et rougeurs. La réalité augmentée (AR) vous aide à essayer virtuellement des produits cosmétiques. L’accessoire HiSkin complète l’expérience avec des mesures de fermeté et d’hydratation. L’assistant vocal Alexa est intégré pour un contrôle mains libres. Ce miroir connecté pour salle de bain se positionne dans la gamme moyenne spécialisée, avec un prix d’environ 259 €, ce qui le rend attractif pour un usage domestique ciblé.

Electric Mirror Serenity Vive

Le Serenity Vive d’Electric Mirror s’adresse au marché du luxe et de l’hôtellerie. Il utilise le verre propriétaire OmegaMirror, reconnu pour sa résistance à la corrosion. Son éclairage LED atteint un CRI 90+, garantissant une lumière naturelle et fidèle. Ce modèle associe design raffiné et performance technique, ce qui en fait une référence dans le haut de gamme.

Le miroir intègre la technologie Vive SmartSound, transformant l’appareil en système audio stéréo sans fil Bluetooth. La portée atteint 30 mètres, ce qui assure une diffusion sonore stable. Des options comme Ava ajustent la CCT, tandis que Keen ajoute une gestion énergétique par auto-dimming. Ce miroir connecté pour salle de bain confirme son positionnement exclusif, car son prix n’est communiqué que sur devis personnalisé, pour confirmer son image de produit premium.

LUVODI Ovale Connecté

Le miroir connecté pour salle de bain LUVODI Ovale propose une alternative esthétique aux modèles rectangulaires. Son design ovale intègre un éclairage LED périphérique qui diffuse une lumière douce et homogène. L’utilisateur choisit entre trois températures de couleur : froid, chaud ou neutre. Cette flexibilité améliore l’expérience quotidienne et s’adapte aux besoins de chaque routine.

L’activation de la lumière et de l’antibuée repose sur des commandes tactiles discrètes. Une feuille chauffante intégrée assure une visibilité parfaite même dans une salle embuée. Ce modèle se concentre sur les fonctions essentielles : lumière, son Bluetooth et antibuée. Il évite la complexité des systèmes d’exploitation avancés. Ce miroir connecté pour salle de bain se positionne dans un segment accessible, avec un prix moyen d’environ 350 €, ce qui en fait une option équilibrée entre design et simplicité.

SYLVOX Smart TV Étanche

Enfin, le SYLVOX Smart TV Étanche combine un écran de 24 pouces et une véritable Smart TV. Sa certification IP65 garantit une résistance totale à l’humidité et aux éclaboussures. L’affichage en Full HD assure une image nette et précise. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs recherchant un produit robuste et polyvalent.

Ce miroir est privilégié pour les environnements exigeants ou les installations extérieures. Il fonctionne comme un téléviseur complet et accède aux plateformes de streaming via Wi-Fi. L’intégration de la télévision comme fonction principale le distingue des modèles orientés beauté ou santé. Ce miroir connecté pour salle de bain représente un investissement solide, avec un prix avoisinant 594 € pour la version 24 pouces.

