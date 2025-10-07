Que signifie la fin de Véto des villes sur Netflix ? Notre récapitulatif

C’est donc ça, la fin du bail ? La série « Véto des villes » tire sa révérence sur Netflix, laissant nombre d’entre nous le cœur entre deux avis. Était-ce la conclusion folle que vous espériez, ou un simple aurevoir teinté de nostalgie ?

Pas de panique, notre récap‘ est là pour disséquer chaque rebondissement et transformer vos « Et si ? » en réponse. Préparez le pop-corn, l’autopsie de cette finale commence maintenant !

Quand le véto devient héros : « Véto des villes », la comédie qui secoue les cliniques pour animaux

Dans l’univers aseptisé des cliniques vétérinaires modernes, voici qu’arrive « Véto des villes », une série espagnole qui pose un regard malicieux sur la marchandisation des animaux de compagnie. Cette comédie dépeint avec humour le choc culturel entre Anton, vétérinaire rural aux méthodes traditionnelles, et l’univers clinquant de Kawanda.

C’est une clinique ultra-moderne où les avis clients comptent plus que le bien-être animal. Le spectacle trouve son sel dans cette confrontation entre l’authenticité et le profit, un thème qui résonne avec tous les propriétaires d’animaux ayant fréquenté ce genre d’établissements.

Un vétérinaire en terre inconnue

Nous faisons la connaissance d’Anton, praticien dans les campagnes galiciennes, contraint de rejoindre la clinique Kawanda dirigée par sa propre nièce, Uxia. Loin de ses vaches et de ses payements en nature (œufs et lait), le voilà propulsé dans un monde où il doit diagnostiquer des chiens dyslexiques.

Mais le fait de conseiller des propriétaires parfois plus névrosés que leurs animaux, c’est dur. Ses méthodes directes et son refus de la complaisance lui valent rapidement des évaluations désastreuses dans ce système où la satisfaction client prime sur la santé animale.

L’éthique face aux réalités économiques

Le cœur de la série bat au rythme des dilemmes moraux d’Anton. Son premier cas significatif concerne Carmina, une vieille chienne dont les propriétaires, Victor et Ana, espèrent sauver le mariage en sauvant leur animal.

Face à l’impossibilité médicale et à la pression des mauvaises évaluations, Anton choisit une solution pour le moins créative : il simule l’opération. Cet acte contestable mais compassionnel révèle toute la complexité de sa position, partagée entre son serment professionnel et les exigences commerciales de son nouvel employeur.

La spirale des compromis

Malgré ses principes affichés, Anton finit par signer le document frauduleux que lui réclamait son ami douteux, Vicente. Cette décision surprenante s’explique par l’accumulation des pressions professionnelles et personnelles.

Il y a l’anxiété non reconnue, la nostalgie de sa vie rurale, les relations compliquées avec sa nièce et sa compagne Sabela. Pourtant, en refusant finalement l’argent de cette transaction illégale, Anton prouve que son intégrité demeure intacte, même s’il a momentanément perdu son chemin.

Le prix de la rédemption

Les conséquences ne se font pas attendre : une enquête s’ouvre et Anton risque la prison. C’est alors que Vicente, touché par le dévouement du vétérinaire qui a sauvé sa vache Ophelia dans des conditions rocambolesques, choisit de se sacrifier. Il avout avoir forgé la signature. Cet acte de rédemption inattendu permet à Anton d’échapper aux poursuites. Tandis qu’Uxia, victime collatérale, est licenciée après un rapport défavorable de l’inspecteur allemand.

Nouveau départ ou éternel recommencement ?

Si Anton conserve son poste, il doit désormais composer avec une nouvelle manager aux méthodes plus discutables encore. Elle suggère carrément de maintenir les animaux malades pour garantir leur fidélité.

La série s’achève sur un cri étouffé alors qu’Anton hurle sur son pont habituel. Nous ne savons pas s’il acceptera ces nouvelles règles ou non. Quant à Uxia, son licenciement pourrait bien être l’opportunité d’un nouveau départ, loin des compromissions de Kawanda.

Une seconde saison en perspective

Cette conclusion ouverte laisse présager de futurs développements. Le combat d’Anton contre les dérives mercantiles, le retour d’Uxia sous une autre forme, l’évolution de sa relation avec Sabela. Si « Véto des villes » n’est pas exempte de défauts – certaines intrigues secondaires manquent de mordant -, la série réussit le pari de mêler humour et critique sociale avec justesse. Un cocktail rafraîchissant qui mérite bien une seconde chance.

