Quand l’IA crée des fake trailers : la quête des millions de vues !

Si comme moi vous avez remarqué qu’il est de plus en plus courant de voir des fake trailers faits avec l’IA sur YouTube, et cela ne risque pas de s’arranger puisque c’est devenu tendance.

Est-ce que cela signe la fin de l’originalité des contenus vidéo ? Pas forcément. Mais c’est un désagrément qu’il est difficile de distinguer à moins de savoir comment faire.

Faire attention aux fake vidéos et aux fans films

Actuellement, les fake trailers générés par IA sont légions sur YouTube. C’est devenu un business. Et il existe même des chaînes sur lesquelles on ne voit que cela maintenant. Je suis moi-même stupéfaite par leurs succès. Des faits non-réels ont servi à le bâtir. Mais il existe un moyen de ne pas se faire prendre.

Si vous êtes fan de films et que vous voulez connaître comment différencier ces absurdité et de vrais trailers, sachez que l’image en une de la vidéo est bien souvent parlante. Les conceptions de l’IA ont un fond qui présente souvent un flou cinétique.

Les créateurs réalisent des films pour les fans comme les artisans font des œuvres d’art. Ils intègrent certes parfois des séquences imagées. Mais on voit clairement le travail humain effectué derrière. La voix-off appartient à une vraie personne, ce qui n’est pas le cas des vidéos 100 % faites par l’IA. Il n’y a majoritairement pas de discours dedans.

Mais quand c’est le cas, les vrais fans de films reconnaîtront des différences. L’IA peut parfaitement tirer des phrases que les personnages mis en avant ont déjà prononcées. Mais cela n’a rien d’original et c’est ça le souci.

Des fake trailers à gogo : l’IA et sa folie des vues

Sur certaines chaînes YouTube où on ne voit que de fausses-bandes annonces de films, il s’avère que la chaîne en elle-même peut cumuler plus 600 mille abonnés pour plus de 500 vidéos produites. D’autres peuvent même aller jusqu’au million d’abonnés pour plus de 2500 vidéos à son compteur.

Pour illustrer les prochaines sorties du cinéma, tous ces fake trailers fait par l’IA peuvent être fait en un rien de temps. Et c’est cette facilité qui est rageante pour de nombreux vrais créateurs de contenus. De plus, l’arnaque est poussée encore plus loin quand on n’hésite pas a intitulé ces vidéos IA « trailer » ou « official trailer » alors qu’il n’en est rien.

Les fake trailers, l’apogée du cynisme

Se faire de l’argent en faisant concorder la tête de Tom Holland à la place de cette de Leonardo di Caprio dans Titanic ou celle de Zendaya à la place d’une princesse Disney n’a rien de créatif. C’est assez amusant de voir ces montages pour la première fois.

Mais certaines vidéos IA sont tellement mal faites que cela donne un peu mal à la tête à la longue. Le problème c’est qu’une fois qu’un internaute clique sur un de ces contenus, cela lui donne de la valeur.

Un handicap pour le journalisme web

C’est encore pire pour les personnes qui ont besoin de chercher de vraies vidéos trailer pour illustrer leurs articles web. Si auparavant, il suffisait de simplement taper le terme official trailer ou bande annonce officielle sur YouTube, cela ne fonctionne pas comme cela à présent.

En effet, de nombreux journalistes web sont maintenant confrontés au fait de devoir devenir des détectives du Net afin de traquer le vrai du faux contenu. C’est du travail en plus et parfois des clics en faveur de ces contrefaçons, ce qui au final les avantages plus qu’autre chose.

