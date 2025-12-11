Aqara : des idées cadeaux tech à petit prix !

Aqara propose jusqu’à –41 % sur ses objets connectés pour Noël. Offrez sécurité, confort et domotique à prix réduit du 9 au 22 décembre 2025.

À l’approche de Noël, la maison connectée s’invite sous le sapin. Aqara lance une campagne de réductions sur Amazon. L’occasion d’offrir des cadeaux utiles et malins qui allient technologie et simplicité d’usage. Sécurité, confort thermique et centralisation : tout y est pour moderniser son intérieur.

Une maison connectée à prix cadeau

Alors que la course aux cadeaux de Noël bat son plein, Aqara vient jouer les Pères Noël high-tech. Du 9 au 22 décembre, la marque propose jusqu’à –41 % de réduction sur une sélection de ses produits phares. Serrures intelligentes, capteurs de sécurité ou thermostats connectés : la gamme couvre tous les besoins du quotidien, avec une attention particulière portée à la simplicité d’installation et à la compatibilité (Matter, Apple Home, Google Home, Alexa). « Offrir un objet connecté, c’est proposer un confort durable », souligne Aqara. Dans un marché en pleine croissance, l’entreprise s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux passionnés de smart home.

Des cadeaux utiles et sécurisants

Parmi les offres les plus marquantes, la serrure connectée U200, proposée à 159,99 € au lieu de 269,99 €, permet de gérer les accès au domicile à distance, sans clé, avec une sécurité renforcée. Autre star des fêtes : la sonnette vidéo G410, dotée d’un hub intégré, qui permet de dialoguer avec les visiteurs en toute simplicité. Elle est affichée à 94,99 € (–27 %).

Les plus attentifs à la sécurité opteront pour des capteurs discrets pour portes et fenêtres, ou encore un détecteur de fumée à 33,74 €, capable de transmettre des alertes instantanées via les hubs Aqara. Une manière responsable de prendre soin de son intérieur pendant les fêtes.

Confort et économies d’énergie sous le sapin

Côté bien-être, Aqara mise sur le thermostat W600, affiché à 42,49 € avec le code LASTMINDEAL. Il permet de réguler efficacement la température et de réduire la consommation énergétique, un atout face à la hausse des prix de l’énergie. Associé à un capteur de température et d’humidité, proposé à 16,79 €, il forme un duo intelligent pour améliorer le confort pièce par pièce.

Pour celles et ceux qui souhaitent centraliser leur maison connectée, le Hub M3 s’impose comme une porte d’entrée idéale vers l’univers Aqara. À 99,99 € au lieu de 129,99 €, il pose les bases d’un écosystème évolutif, compatible avec les standards domotiques actuels.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

