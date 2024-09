[PROMO RENTRÉE] – Le prix du souris Surface Arc Mouse vient de chuter : ne passez pas à côté !

Profitez de la Promotion de Rentrée Scolaire sur Amazon pour vous équiper avec la souris Surface Arc de Microsoft. Fine, légère et facile à transporter, elle révolutionne l'expérience utilisateur. Dotée de la technologie Bluetooth et d'une autonomie jusqu'à 6 mois, cette souris allie performance et design. Ne ratez pas cette opportunité pour améliorer votre productivité et ajouter une touche de style à votre espace de travail.

Design innovant et utilisation confortable

La souris Surface Arc se distingue par son design ultrafin et léger. Sa capacité à se plier à plat permet de la glisser facilement dans votre sac. Vous pouvez ainsi l'emporter partout avec vous, que ce soit au bureau, à l'école ou en déplacement. Son look épuré et moderne s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement de travail. Disponible en platine/gris, elle complète parfaitement les appareils Surface et s'adapte à votre style personnel.

Grâce à son pavé tactile, la souris offre une expérience de défilement fluide. Vous pouvez naviguer à la fois verticalement et horizontalement, ce qui facilite ainsi la gestion de vos tâches quotidiennes. Le confort d'utilisation est également au rendez-vous. La souris Surface Arc est ambidextre ! Elle permet une prise en main confortable pour tous. Peu importe si vous êtes droitier ou gaucher, cette souris s'adapte parfaitement.

Technologie de pointe pour une utilisation simplifiée

La Surface Arc utilise la technologie Bluetooth Smart 4.0 pour une connexion sans fil rapide et fiable. Plus besoin de dongle ou de câble encombrant. Connectez-la en toute simplicité à vos appareils Windows, Mac ou Chrome OS. Sa fréquence sans fil de 2,4 GHz assure une connexion stable, même dans des environnements encombrés.

La technologie Bluetrack intégrée permet une utilisation précise sur presque toutes les surfaces. Que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la souris Surface Arc offre une expérience de navigation optimale. Son autonomie impressionnante de jusqu'à 6 mois réduit les interruptions dues aux changements de pile. Une solution pratique pour les utilisateurs actifs et exigeants.

Avec ses deux boutons et sa fonctionnalité de clics droit et gauche, la souris Surface Arc répond à vos besoins quotidiens en un clin d'œil. Simplifiez votre travail et naviguez avec aisance grâce à son plan de défilement complet.

Profitez de la promotion spéciale de rentrée !

En cette période de rentrée, Amazon propose des réductions exceptionnelles sur la souris Surface Arc de Microsoft. Actuellement, bénéficiez de -20 % de réduction avec un prix de 69,99 €, alors que son prix conseillé est de 89,99 €. Le prix récent le plus bas était de 87,80 €, ce qui souligne l'excellent rapport qualité-prix de cette offre. Ne manquez pas cette chance d'améliorer votre équipement avec une souris innovante et performante. Son design pliable et transportable en fait l'accessoire idéal pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui recherchent la polyvalence.

Ajoutez la Surface Arc à votre liste de souhaits ou passez commande dès maintenant pour profiter de cette offre limitée. Grâce à sa compatibilité avec Windows 11, 10, 8.1 et 8, ainsi que Mac et Chrome OS, cette souris s'adapte parfaitement à vos besoins. Laissez-vous séduire par son confort d'utilisation, sa réactivité et son design élégant.

