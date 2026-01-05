Projecteur 4K UST 200 pouces signé AWOL Vision

AWOL Vision lance Aetherion, le projecteur 4K UST le plus net jamais conçu. Cette série triple laser révolutionne l’image grand format avec la technologie PixelLock™.

La série Aetherion d’AWOL Vision marque un tournant dans la projection domestique. Grâce à la combinaison du triple laser, de la technologie PixelLock™ et d’une latence de 1 ms, elle s’adresse autant aux cinéphiles qu’aux gamers. Avec une fidélité 4K sur 200 pouces et des innovations optiques majeures, AWOL Vision redéfinit l’expérience UST. Le tout est dévoilé au CES 2026.

Une avancée pour la projection à domicile

Avec les modèles Aetherion Max et Aetherion Pro, AWOL Vision ambitionne de transformer l’expérience visuelle domestique. Grâce à un tout nouveau moteur optique de précision et à sa technologie exclusive PixelLock™, Aetherion maintient une netteté 4K inégalée, même à 200 pouces de diagonale. Une première dans l’univers UST, souvent confronté à des pertes de qualité en grand format.

Le fondateur Andy Zhao résume l’ambition du projet : « Aetherion est conçu pour exceller partout : pour le cinéma, le sport et le gaming. Vous verrez la différence au pixel près. » Ce positionnement polyvalent se reflète dans la configuration technique. On retrouve ainsi un contraste natif de 6 000:1, une latence ultra-faible de 1 ms, une luminosité de 3 300 ISO lumens sur le modèle Max, ainsi que la prise en charge de technologies comme Dolby Vision et HDR10+.

PixelLock™ : l’arme secrète d’une précision extrême

L’innovation majeure d’Aetherion réside dans PixelLock™, un système hybride d’alignement optique, mécanique et numérique qui garantit une précision chirurgicale. Même sur des écrans de 200 pouces, la netteté reste intacte, sans franges colorées ni flous.

AWOL Vision ne s’arrête pas là : lentilles revêtues de DLC pour une transmission lumineuse proche de 100 %, optiques Sapphire à haute durabilité, lentille motorisée anti-poussière… Chaque composant a été pensé pour durer et performer. La qualité d’image est homogène, lumineuse, sans artefacts, même dans des environnements lumineux comme les salons modernes.

Gaming et vitesse : un niveau jamais atteint en UST

Pensé aussi pour les gamers exigeants, Aetherion intègre une latence de seulement 1 ms à 240 Hz, le VRR, l’ALLM, ainsi que Dolby Vision Gaming. C’est une première dans l’univers des projecteurs. L’ensemble est propulsé par le SoC MT9655, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, le tout sous Android TV 14.0. Le résultat ? Une fluidité d’action exemplaire et des couleurs riches sont au rendez-vous. L’appareil est totalement compatible avec les jeux next-gen et le streaming ultra-rapide, grâce à l’Ethernet Gigabit et au Wi-Fi 7.

