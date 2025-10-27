JMGO O2S Ultra : le cinéma s’invite à la maison

Avec le nouveau projecteur tri-laser O2S Ultra, JMGO redéfinit le home cinéma à domicile. Il associe image 4K, son Dynaudio et design durable. Ainsi, il transforme chaque salon en véritable salle de projection.

JMGO franchit une nouvelle étape avec le lancement du O2S Ultra, un projecteur à ultra-courte focale conçu pour les amateurs d’image grand format et de son haut de gamme. Pensé comme une solution complète de divertissement domestique, il combine puissance lumineuse, précision chromatique et intégration intelligente. Avec Google TV et Netflix embarqués, le O2S Ultra s’impose comme un concentré d’innovation pour un usage quotidien, élégant et sans contrainte technique.

Une image monumentale à portée de main

Avec le O2S Ultra, JMGO repousse les limites de la projection domestique. Grâce à son système MALC 3.0 Tri-Laser, il délivre une image 4K d’une précision remarquable. Ce système couvre 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020. Les 3 600 lumens ISO garantissent une visibilité optimale, même dans un environnement lumineux. Le contraste dynamique de 3 000 000:1 fait ressortir chaque détail, chaque texture, pour un rendu saisissant de réalisme. Posé simplement sur un meuble, le projecteur évite toute installation complexe : l’expérience cinéma s’invite désormais sans contrainte dans le salon.

Le son Dynaudio pour une immersion complète

JMGO ne s’est pas contenté de l’image. En collaboration avec Dynaudio, le spécialiste danois du son haut-de-gamme, la marque a conçu un système audio certifié Dolby Audio et DTS-HD. Les basses se font pleines, les voix naturelles, les ambiances précises. L’ensemble crée une scène sonore ample et enveloppante, digne des meilleures salles obscures. Couplé à Google TV et Netflix intégrés, le projecteur donne accès à plus de 10 000 applications de divertissement. L’interface fluide et connectée achève de transformer le O2S Ultra en centre multimédia intelligent.

Design durable et lancement européen à Paris

Compact, élégant, le boîtier du O2S Ultra adopte des matériaux recyclés et des lignes sobres qui s’intègrent harmonieusement à tout intérieur. L’écran motorisé optionnel de 120 pouces parachève cette esthétique raffinée. C’est à Paris, le 16 octobre 2025, que JMGO a choisi de présenter sa nouvelle création lors de son premier événement européen. Journalistes et influenceurs ont salué la qualité d’image, la précision sonore et la démarche durable de la marque. Proposé à 2 999,99 €, avec une offre de lancement à 2 799,99 € jusqu’au 30 octobre, le projecteur confirme l’ambition de JMGO : offrir au grand public la technologie des cinémas dans un format domestique accessible.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn