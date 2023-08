La presale de Chancer ou Pepe Coin ? Les prédictions Crypto de 2023 que personne ne peut se permettre de manquer !

Avec 2 opportunités – Chancer et Pepe pour les investisseurs en crypto-monnaies, il est difficile de savoir quel projet choisir. Avec son potentiel de révolutionner les marché des paris, Chancer (CHANCER) a des arguments convaincants, tandis que l’engouement pour Pepe (PEPE) pourrait lui permettre de réaliser des gains dans le courant de l’année.

Cet article se penche sur les mécanismes de base de Chancer, ses fondateurs et son potentiel pour les investisseurs, il examine aussi si Pepe pourrait être à la hauteur de ses attentes.

Qu’est-ce que Chancer ?

Prépare-toi à rencontrer Chancer, une nouvelle plateforme innovante qui fait parler avec sa presale très attendue. Apportant une bouffée d’air frais au secteur des paris, un secteur qui devrait passer de 63,53 milliards de dollars en 2022 à 153,57 milliards de dollars d’ici 2030 – Chancer change la donne avec un concept novateur.

Chancer met les paris peer-to-peer (P2P) à la portée du plus grand public, ce qui change la donne. Il permet aux utilisateurs d’établir leurs propres marchés de paris et de dicter les règles du jeu, des côtes aux sources de vérification. Grâce à la décentralisation, Chancer redonne le pouvoir aux parieurs et leur offre un niveau de contrôle sans précédent dans le secteur des paris.

Les brillants esprits à l’origine de ce bouleversement radical sont les frères Adam et Paul Kelbie. Constatant le problème de l’éthique douteuse de l’industrie traditionnelle des paris, ils ont cherché à la transformer, en tirant parti de la puissance de la technologie blockchain pour créer une expérience de pari plus agréable et plus équitable. Leur vision s’est matérialisée sous la forme de Chancer, une plateforme de paris qui fusionne le frisson du jeu avec l’honnêteté et la transparence.

Après seulement 7 semaines de presale, la plateforme a déjà récolté 1,0m $, une somme impressionnante qui démontre le potentiel de cette idée révolutionnaire. Pour compléter ce succès, les frères Kelbie ont captivé la communauté en lançant des défis aux ambassadeurs de Chancer, notamment un défi chicken wings et un tournoi FIFA.

Pour aller encore plus loin, une série de concours est prévue tout au long de la presale, avec un 100 000 dollars en tokens CHANCER en guise de prix. Avec un concept aussi innovant, soutenu par l’énergie de la communauté et un engagement fort en faveur de l’équité, il n’est pas étonnant que de nombreuses personnes aient déjà tenté leur chance sur Chancer.

Avec Chancer, les possibilités sont infinies. Sur cette plateforme dynamique, les utilisateurs peuvent créer des marchés et parier sur pratiquement n’importe quoi, qu’il s’agisse du vainqueur de votre championnat local de football fantastique ou du prochain humain à poser le pied sur Mars. Ces paris sont supervisés par des modérateurs impartiaux qui garantissent des résultats précis et équitables. Derrière ces transactions se trouve CHANCER, le token natif de la plateforme utilisé pour placer des paris et recevoir des paiements et des récompenses.

Chancer a également introduit le programme Share2Earn, conçu pour encourager la croissance des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent créer des marchés, les partager et gagner des tokens CHANCER pour attirer des participants. Pour couronner le tout, Chancer s’intègre au WebRTC de Google, ce qui facilite le partage des flux en direct, des scores et des résultats.

Prédiction du prix de Chancer

Les analystes font des paris audacieux sur le potentiel de Chancer à changer la donne dans l’industrie des paris grâce à sa proposition innovante et à son succès exceptionnel en presale. Alors que CHANCER vaut actuellement 0,011 $ dans la phase 2 de sa presale, il faut s’attendre à ce que le token explose à mesure que la sortie de la plateforme, plus tard dans l’année, se rapproche.

Les paris sont sur CHANCER augmenteront jusqu’à 0,45 $ d’ici la fin de l’année, ce qui mettrait les investisseurs d’aujourd’hui en hausse de 3990.91% ! CHANCER pourrait donc être le pari gagnant pour beaucoup dans le monde de la crypto.

Qu’est-ce que Pepe ?

Pepe est un meme transformé en crypto-monnaie qui a enthousiasmé la communauté en 2023. Né du meme « Pepe the Frog », Pepe n’est pas une monnaie meme typique. Ce token a attiré l’attention d’Internet, devenant l’une des crypto-monnaies les plus discutées de l’année.

Malgré son démarrage explosif, Pepe a rencontré quelques difficultés. La coin est actuellement en baisse de 65 % par rapport à son record historique, beaucoup soulignant que son manque d’utilité pratique est la principale source de sa volatilité, contrairement à d’autres cryptos qui offrent des services ou des solutions, comme Chancer. L’attrait de Pepe réside dans son héritage de mèmes. Celui-ci, bien que culturellement significatif, n’a pas de valeur associée.

Cependant, avec une communauté engagée, l’avenir de Pepe reste un sujet de conversation brûlant dans les cercles cryptographiques. La question que tout le monde se pose est la suivante : Pepe peut-il revenir sur le devant de la scène ?

Prédiction du prix de Pepe

Le prix de Pepe est de 0,000001505 $. Alors que certains experts suggèrent une remontée potentielle des memes coins plus tard dans l’année, ce qui pourrait augmenter la valeur de PEPE, il est crucial de se rappeler que parier sur des projets manquant d’utilité est toujours un pari.

Les prédictions varient considérablement, certains optimistes prévoyant un bond à 0,0000025 $. D’autres prévoient au contraire qu’il pourrait tomber à 0,0000010 $, voire moins. La volatilité étant élevée, il est difficile pour Pepe de faire des prédictions précises.

Chancer contre Pepe : Quel est le meilleur investissement ?

Face à l’incertitude de Pepe, Chancer apparaît comme un acteur incontournable. Cette plateforme, construite sur les principes d’équité, de transparence et d’esprit ludique, peut potentiellement redéfinir l’avenir des paris. Et comme les tokens CHANCER se préparent à exploser dans les semaines et les mois à venir, c’est peut-être le moment idéal pour se lancer dans cette aventure passionnante.

Avec la récente expansion des options d’achat, qui autorisent désormais ETH, BNB, USDT et BUSD comme paiement dans la presale, CHANCER ne restera pas longtemps à 0,011 $. Ne manques pas la chance de faire partie de ce voyage ! C’est comme parier sur un gagnant !

