Powerpuff Girls en live-action : la fuite d’une bande-annonce crée la polémique !

Une adaptation en live-action des Powerpuff Girls avait été annoncée par The CW en 2020, mais elle n’a jamais vu le jour. Après plusieurs années d’incertitude, la bande-annonce du projet annulé a fuité sur Internet. Cette vidéo offre enfin un aperçu de ce que cette série aurait pu être.

Le résultat s’avère aussi surprenant que déroutant. Cela a transformé radicalement l’univers coloré et décalé du dessin animé original.

La bande-annonce, qui a fuité sur Reddit, dévoile une version plus âgée et désabusée du célèbre trio de super-héroïnes. Les personnages, interprétés par Chloe Bennett, Dove Cameron et Yana Perrault, ne sont plus des enfants combattant le crime. Elles ont abandonné leur mode de vie héroïque après une erreur tragique qui a causé la mort de Mojo Jojo, ici représenté comme un humain et non un singe.

Chacune a pris un chemin différent. Blossom (Bennett) a disparu de la circulation, Buttercup (Perrault) est devenue pompier et Bubbles (Cameron) sombre dans l’alcoolisme. Le public, autrefois admiratif, s’est retourné contre elles après leur faute, ce qui les a poussées à mener des vies ordinaires. Dans une scène marquante, Bubbles interroge ses sœurs sur un possible retour : « Est-ce que les Powerpuff Girls se reforment ? » avant de s’entendre répondre : « Bien sûr que non, je ne céderai plus jamais à Townsville. »

Contrairement à d’autres bandes-annonces fuitées par le passé, celle-ci semble pratiquement achevée. Les effets spéciaux sont finalisés et la production semble de qualité. Pourtant, le ton sombre et le concept audacieux n’ont rien à voir avec l’innocence et l’humour de la série originale.

Une production chaotique qui a condamné le projet

Dès son annonce, le projet semblait prometteur. Greg Berlanti, producteur renommé, collaborait avec Diablo Cody, la scénariste primée derrière Juno, pour créer une version modernisée du dessin animé culte. Après la sélection des actrices principales, Donald Faison a rejoint le casting dans le rôle du Professeur Utonium, ce qui a ajouté encore plus de crédibilité au projet.

Mais très vite, les difficultés sont apparues. En 2021, Chloe Bennett a quitté le projet pour des raisons d’emploi du temps. Ce départ a créé une première fissure dans la production. Ensuite, plusieurs rumeurs de réécritures et de désaccords internes ont circulé. Finalement, en 2023, The CW a officiellement annulé Powerpuff. Cela a mis un terme à cette tentative de réinvention.

Un rejet même de la part du créateur original

Le créateur de la série animée, Craig McCracken, n’a jamais caché son scepticisme envers cette adaptation. Pour lui, transformer les Powerpuff Girls en adultes trahit l’essence même du concept initial. « Quand vous les transformez en adultes, elles ne sont plus les Powerpuff Girls », a-t-il expliqué au Los Angeles Times. Selon lui, le projet n’avait plus rien à voir avec l’œuvre originale et aurait dû être une série totalement différente.

Malgré son annulation, la fuite de cette bande-annonce attise la curiosité des fans. Certains regrettent de ne jamais avoir pu découvrir cette version, tandis que d’autres jugent que la série aurait été une erreur. En attendant, la série originale Powerpuff Girls reste disponible en streaming, ce qui permet aux nostalgiques de retrouver les héroïnes dans leur version la plus fidèle.

