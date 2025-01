Pourquoi Madame Web a échoué ? Le PDG de Sony s’explique !

L’échec de Madame Web a surpris l’industrie cinématographique et soulevé de nombreuses questions. Tony Vinciquerra, le PDG de Sony, s’est justifié en disant que la presse avait « crucifié » le film. Pourtant, cette explication semble omettre plusieurs facteurs qui ont contribué à cet énorme fiasco.

La réception médiatique est derrière l’échec de Madame Web

D’après Tony Vinciquerra, une des raisons qui ont fait de ce film un des plus gros flops de 2024 était l’hostilité de la presse. Selon lui, les critiques ont dès le départ rejeté le projet et l’ont empêché de séduire un public plus large. Vinciquerra insiste sur le fait que le film n’était pas mauvais et affirme qu’il avait même bien fonctionné sur des plateformes comme Netflix. Il semble ignorer les nombreux aspects qui ont réellement contribué à la mauvaise réception du film. Pour ne citer que la qualité douteuse de la production et des choix de scénario incohérents.

Alors, qu’est-ce qui a causé l’échec de Madame Web en réalité ? Si on se penche sur les critiques, ces dernières ont largement souligné les faiblesses techniques du film. Elles parlent par exemple des effets spéciaux mal réalisés ou encore d’un doublage maladroit. L’intrigue, elle aussi, n’a pas convaincu le public. Les personnages sont peu développés et l’histoire manquait de profondeur. Ces éléments ont largement contribué à ternir l’image de la production. Cela n’a aucun lien avec les attaques de la presse.

Une réévaluation nécessaire de la stratégie de Sony

L’échec de Madame Web s’inscrit dans une série de flops pour Sony, notamment avec Kraven le Chasseur. Vinciquerra a reconnu que le studio devait revoir sa stratégie avec ses films dérivés de l’univers Spider-Man. Il a admis que l’attitude de la presse à l’égard de ces films rendait leur succès presque impossible, quelle que soit leur qualité. Ce constat met en lumière une problématique plus profonde : Sony semble avoir misé sur une formule qui n’a pas trouvé son public. Cette erreur leur a fait accumuler échecs sur échecs.

There were a lot of big flops this year. Madame Web, Joker 2, Borderlands, The Fall Guy, Megalopolis, Harold & the Purple Crayon…the common denominator? Not a single one of these movies featured Shadow the Hedgehog. December 27, 2024

Les critiques ne sont pas toujours responsables des échecs commerciaux, et Madame Web en est la preuve. Au lieu de chercher des boucs émissaires, Sony devrait se concentrer sur une meilleure planification. Une approche créative plus cohérente et des choix de casting et de scénario plus convaincants sont de mise. Si le studio veut que ses projets futurs réussissent, il devra impérativement repenser sa stratégie autour du Spiderverse.

Espérons que Sony apprendra de ses erreurs passées pour nous offrir des productions plus réussies à l'avenir.

