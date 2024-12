Les 4 flops retentissants du box-office en 2024

Cette année, nous avons eu droit à quelques succès spectaculaires au cinéma. Nous avons également été témoins de plusieurs échecs inattendus qui ont surpris l’industrie cinématographique. Malgré des budgets colossaux et des castings prestigieux, certaines productions n’ont pas réussi à séduire. Voici le top des films de 2024 qui ont été de gros flops.

Kraven le Chasseur, une production avec un lancement raté

Sorti en octobre 2024, « Kraven le Chasseur » était l’un des films les plus attendus de l’année. Pourtant, malgré une promotion massive, le film qui s’inspire de l’univers Marvel a connu un démarrage catastrophique. Il n’a récolté que 11 millions de dollars lors de son premier week-end. L’intrigue jugée trop classique et un personnage principal sans charisme ont été des facteurs déterminants de cet échec. Kraven n’a pas réussi à capter l’attention du public et a mis en évidence la difficulté de diversifier les personnages secondaires de l’univers Marvel.

Madame Web, parmi le top des films flops de 2024

« Madame Web« , qui a vu le jour en février 2024, n’a pas su convaincre les spectateurs malgré la présence de Dakota Johnson. Ce film se centre sur une médium dotée de pouvoirs psychiques. Son intrigue confuse et une réalisation sans éclat n’ont pas su convaincre l’audience. L’univers Marvel, déjà bien établi, a du mal à s’imposer face à des productions plus solides comme celles de Marvel Studios. L’échec de ce spin-off montre que la recette super-héroïque doit être soignée et cohérente pour susciter l’intérêt des fans.

Megalopolis, le rêve brisé de Coppola

« Megalopolis« , le film de science-fiction de Francis Ford Coppola, fait partie du top des flops de l’année 2024. Il a connu un échec commercial cuisant après sa présentation au Festival de Cannes. Avec un budget de plus de 120 millions de dollars, le film n’a rapporté que 13 millions de dollars au box-office mondial. Malgré une vision ambitieuse et une équipe de talent, le projet a souffert de soucis de production et d’une direction artistique décevante. Ce flop souligne les risques des films à gros budget, même pour de bons réalisateurs.

Borderlands, un des films devenus des flops en 2024

Le long-métrage « Borderlands« est une adaptation cinématographique du jeu vidéo du même nom. Sorti en août 2024, il a été un énorme flop malgré son casting impressionnant qui inclut pourtant Cate Blanchett et Kevin Hart. Le film, centré sur Lilith, une chasseuse de l’Arche, a été critiqué pour sa réalisation incohérente. Le public a également pointé du doigt son manque de fidélité à la source. Ce décalage entre le jeu vidéo et l’adaptation cinématographique a été un facteur majeur de l’échec au box-office. La direction prise a grandement déçu les fans du jeu.

