Pourquoi les laptop gaming ne servent à rien !

Laptop gaming : l’arnaque du siècle ? Découvrez trois raisons pour lesquelles vous ne devrez pas investir dans ce terminal pour jouer à vos jeux préférés !

Vous envisagez d’acheter un laptop gaming et vous vous demandez si réellement cela en vaut la peine ? Entre les PC portables et les ordinateurs de bureau, beaucoup de gamers, surtout les débutants, ne savent plus où mettre leur tête. Alors, afin de vous éclairer sur le sujet, nous allons voir dans cet article pourquoi il est préférable d’opter pour un ordinateur de bureau qu’un laptop pour jouer à vos jeux vidéo préférés !

Laptop gaming VS ordinateur de bureau : des performances largement supérieures

Les ordinateurs de bureau ont généralement des performances supérieures aux ordinateurs portables. Cela est surtout le cas en termes de puissance de traitement, de capacité graphique et de refroidissement. En effet, les laptop gaming sont souvent sujets à des bugs et de surchauffes lorsqu’ils sont face à des jeux largement gourmands. Ce qui n’est pas le cas avec les ordinateurs de bureau.

Ces derniers peuvent être équipés de composants plus puissants, tels que des processeurs et des cartes graphiques haut de gamme. Ils permettent en même temps de gérer des jeux vidéo exigeants avec des graphismes de haute qualité et des fréquences d’images élevées.

Les ordinateurs portables, en revanche, sont souvent limités par leur taille compacte et leur capacité de refroidissement limitée. Le hic c’est que cela peut entraîner une baisse des performances lors de sessions de jeu prolongées.

Alors, si vous souhaitez jouer à Final Fantasy XV, GTA V ou encore à Cyberpunk 2077, un laptop gaming ne tiendra pas le coup. Ces jeux sont connus pour leurs exigences élevées en termes de performances graphiques et de puissance de traitement. Vous risquez de vous retrouver avec des séquences saccadées, ce qui ne va pas vous garantir une expérience utilisateur sans faille !

Laptop gaming VS ordinateur de bureau : le côté évolutif à prendre en compte

Les meilleurs ordinateurs de bureau offrent une plus grande évolutivité que les ordinateurs portables. Il est plus facile de mettre à niveau les composants d’un ordinateur de bureau. Vous pourrez mettre à niveau le processeur, le RAM et la capacité de stockage. Cela permet d’améliorer les performances et s’adapter aux exigences des jeux vidéo les plus récents.

Vous pouvez également ajouter une carte graphique puissante pour que votre ordinateur puisse afficher des graphismes de haute qualité et obtenir des performances fluides. De quoi faire toute la différence !

Pour ce qui est des laptop gaming, leurs composants tels que le processeur et la carte graphique sont intégrés à la carte mère et ne peuvent pas être facilement remplacés ou mis à niveau. Comme leurs composants ne sont pas modulaires, cela laisse leur mise à niveau assez limitée.

Laptop gaming VS ordinateur de bureau : confort et ergonomie, un point à ne pas manquer

Les ordinateurs de bureau offrent généralement un meilleur confort et une meilleure ergonomie pour les sessions de jeu prolongées. Les claviers et les souris de bureau sont souvent plus grands et plus ergonomiques. Cette taille plus grande procure une meilleure précision et un meilleur contrôle lors de la jouabilité. Pour ce qui est de l’écran, celui des ordinateurs de bureau peuvent également être plus grands et offrir une meilleure résolution. L’indispensable pour améliorer l’expérience visuelle.

Ce qui n’est pas le cas avec les laptop gaming. Ces derniers ont des claviers et des souris plus petits, ce qui peut être moins confortable pour les longues sessions de jeu. De plus, leurs écrans peuvent être plus petits et avoir une résolution inférieure, ce qui peut affecter la qualité visuelle des jeux.

Laptop gaming VS ordinateur de bureau : des coûts largement différents !

En général, les ordinateurs de bureau offrent un meilleur rapport qualité-prix que les ordinateurs portables en termes de performances. Les ordinateurs de bureau ont tendance à être moins chers que les laptop gaming avec des spécifications similaires. Cela fait un choix plus abordable pour les joueurs qui recherchent des performances élevées à un prix raisonnable. Si les laptop gaming sont chers, c’est surtout en raison de leur conception compacte et de leur portabilité.

Le choix entre un ordinateur de bureau et un ordinateur portable pour gamer dépend surtout des préférences personnelles. Vienne s’ajouter à cela les besoins spécifiques de chaque joueur. Certains joueurs peuvent préférer la portabilité et la polyvalence laptop gaming. Par contre, d’autres peuvent privilégier les performances et l’évolutivité des ordinateurs de bureau.