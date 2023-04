Pourquoi les laptops gaming nous mentent

Les amateurs de laptop gaming croient au mensonge que la fiche technique est une référence absolue. Pourtant, la même configuration matérielle ne garantit pas des performances similaires.

La fiche technique est la liste des spécifications matérielles d’un ordinateur. Celle-ci détaille le processeur, la mémoire vive, la carte graphique ou le matériel de stockage de données. Ce listage détaillé permet aux consommateurs d’avoir une idée des performances de la machine. Dans le milieu du laptop gaming, le mensonge est de faire croire que la performance se réduit à la fiche technique.

Le manque de transparence des constructeurs de laptops gaming

Les constructeurs américains Nvidia et AMD dominent l’industrie du laptop gaming. Rappelons que les deux développent les processeurs graphiques qui animent nos ordinateurs portables. Leurs produits sont des références sur le marché. Les deux fournisseurs offrent beaucoup de libertés aux constructeurs de machines pour le gaming, notamment la puissance d’alimentation du processeur graphique. Cela est une bonne chose en soi. Les laptops gaming n’ont pas les mêmes objectifs. Il est donc logique d’adapter les modèles selon les besoins.

Les différences de puissance impactent considérablement sur les performances de l’ordinateur portable. Celles-ci peuvent engendrer une importante baisse des performances. En matière de laptop gaming, le mensonge des constructeurs est de manquer de transparence sur la puissance d’alimentation des GPUs.

Le laptop gaming et le mensonge de la fiche technique

Le Legion 5i Pro de Lenovo est plus rapide que certains avec une configuration supérieure.

La fiabilité de la fiche technique n’est pas remise en cause dans le cas des ordinateurs portables normaux. Les performances seront pratiquement d’un modèle à un autre. C’est une tout autre affaire avec les laptops gamings. La différence de performances est notable d’une machine à une autre.

Prenons à titre d’exemple le Creator Z17 du constructeur taïwanais MSI et le Legion 5i Pro de la marque chinoise Lenovo. Les deux ordinateurs portables embarquent chacun un processeur Intel Core i7-12700H et une carte graphique GeForce RTX 3070 Ti. Le testeur de performances 3DMark Time Spy révèle que le laptop gaming Legion 5i Pro est 21.6 % plus rapide. Ce test pratique expose l’industrie du laptop gaming et son mensonge.

L’importance du total graphic power ou TGP

Le total graphic power est une spécification importante en termes de laptop gaming. Mais sa valeur n’est pas souvent mentionnée dans la fiche technique des ordinateurs portables. Celle-ci représente la consommation électrique de la carte graphique. Le TGP détermine la puissance que peut supporter le composant. Il est à l’origine des différences de performances entre les machines malgré la même configuration. Le Creator Z17 et le Legion 5i Pro n’ont évidemment pas le même TGP.

Il faut savoir que la carte graphique GeForce RTX 3070 Ti fonctionne avec une puissance comprise entre 80 et 125 W. Le TGP du laptop gaming de MSI culmine à seulement 90 W. Cette valeur est considérablement en dessous de celle du Legion 5i Pro. L’ordinateur portable de Lenovo monte jusqu’à 150 W pour être plus rapide que son concurrent.