Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple prépare une transformation majeure pour ses AirPods. Prévues pour 2024, les nouvelles AirPods et AirPods Max subiront une refonte complète. Aussi, en 2025, le modèle Pro sera modifié en profondeur. Nous vous expliquons donc pourquoi il ne faut pas acheter des AirPods en ce moment !

Refonte complète englobant design et fonctionnalités

La première raison pour laquelle il ne faut pas acheter des AirPods pour le moment, ce sont les changements prévus par Apple. En effet, ils prévoient de modifier leurs apparences, l’étui de chargement et la qualité audio des appareils.

Plus explicitement, Apple a l’intention de remplacer les modèles de deuxième et troisième générations par des versions de quatrième génération. Ces nouvelles versions auront un ajustement amélioré et des tiges plus courtes. Ainsi, cela créera un hybride entre les modèles précédents.

Focus sur l’évolution du modèle haut de gamme

La seconde raison pour laquelle il ne faut pas acheter des AirPods pour le moment est que le modèle haut de gamme de 4e génération sera similaire au modèle Pro actuel. Il proposera l’annulation active du bruit (ANC) et un étui de chargement avec des haut-parleurs.

Ces derniers serviront pour les alertes de l’application Localiser. Malgré cela, les AirPods de troisième génération de 2021 ont eu du mal à trouver leur place. En effet, ils se sont situés entre les versions plus abordables de la deuxième génération et les très appréciés AirPods Pro.

Transition vers l’USB-C et nouveaux designs

Apple a récemment adopté l’USB-C pour se conformer aux normes de l’Union européenne. Cette mise à jour est incluse dans les nouveaux modèles AirPods, y compris les AirPods Max. Ces derniers verront principalement des changements esthétiques.

Ainsi, la troisième raison pour laquelle il ne faut pas acheter des AirPods pour le moment, c’est que le modèle Pro subira une transformation majeure en 2025. Cela vise à mieux distinguer la gamme AirPods.

Nouvelle stratégie pour éviter les problèmes de vente

Pour éviter les problèmes rencontrés avec les modèles de troisième génération, Apple adopte une approche stratégique. Il ne faut pas acheter d’AirPods pour le moment puisque deux ensembles d’AirPods de quatrième génération seront lancés en 2024.

Ces derniers seront positionnés en dessous des AirPods Pro en termes de prix. En somme, ces ensembles présenteront des différences distinctes, avec un design hybride et des tiges plus courtes.

Maintien du design ouvert et transition vers l’USB-C

L’option haut de gamme empruntera des fonctionnalités des AirPods Pro. Par ailleurs, elle conservera le design ouvert taille unique des AirPods standard. La transition vers l’USB-C se poursuivra avec les futurs AirPods.

Aussi, des mises à jour mineures des AirPods Max sont également prévues, incluant un port USB-C et de nouvelles couleurs.

Nouvelle ère dans l’écosystème audio d’Apple

Toutes ces avancées préparent le terrain pour une refonte majeure des AirPods Pro en 2025. Cette transformation marque une nouvelle ère dans l’écosystème audio d’Apple.

Ainsi, n’achetez pas d’AirPods pour le moment puisque vous aurez plus de choix d’ici peu. En addition, ces changements sont accompagnés de performances améliorées dans le domaine des écouteurs sans fil.