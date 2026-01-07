Polarsteps propulsée dans le palmarès 2026 d’Apple

Polarsteps, l’app néerlandaise dédiée aux voyageurs, rejoint les Meilleures Applications 2026 selon Apple, après une année marquée par une croissance spectaculaire et un engouement particulier en France.

Avec 18 millions d’utilisateurs et une croissance fulgurante, Polarsteps s’impose comme un acteur de référence du voyage connecté. La France joue un rôle central dans ce développement, avec une communauté toujours plus engagée. La sélection d’Apple souligne une reconnaissance bien méritée. L’app néerlandaise incarne désormais une référence dans un marché en pleine mutation.

Une ascension portée par des chiffres records

L’année 2025 aura été synonyme d’expansion fulgurante pour Polarsteps. Forte de 18 millions d’utilisateurs, l’application a accompagné ses membres à travers près de 24 milliards de kilomètres. Cette performance illustre à elle seule l’ampleur de sa communauté mondiale. Ce ne sont pas moins de 813 000 voyages supplémentaires qui ont été enregistrés par rapport à l’année précédente. Cela témoigne d’un intérêt croissant pour cet outil de suivi et de partage d’expériences de voyage.

En France, l’essor est encore plus marquant. Le pays se positionne désormais comme l’un des bastions de la plateforme, avec plus de 5 millions d’utilisateurs et une progression de 39 % de la distance parcourue par les Français en un an. Le volume des itinéraires enregistrés connaît lui aussi une hausse spectaculaire : +46 %. Des chiffres qui confirment une adoption massive dans l’Hexagone, portée par une demande de solutions numériques plus personnalisées et transparentes.

Une alternative européenne crédible face aux géants

Polarsteps s’est taillée une place de choix sur le marché très concurrentiel des apps de voyage. Sa force ? Une interface pensée pour les utilisateurs, une navigation intuitive et une philosophie axée sur la confidentialité des données. Face à des plateformes américaines souvent jugées trop intrusives ou impersonnelles, l’application d’Amsterdam incarne une autre démarche du numérique : plus humaine, plus respectueuse, plus simple.

« Ce qui nous distingue, c’est notre volonté de raconter le voyage tel qu’il est vécu, pas seulement de le montrer », confie la marque. Polarsteps répond à un besoin d’authenticité. Il offre également une technologie à la fois robuste et élégante.

Une consécration signée Apple

La reconnaissance d’Apple, via sa sélection des meilleures apps de l’année, vient valider une trajectoire construite avec cohérence. Polarsteps ne se contente pas de suivre la tendance, elle l’oriente. En témoigne son rapport annuel, qui met en lumière de nouveaux usages : envie de lenteur, recherche de nature, exploration au-delà des sentiers battus.

L’application séduit une génération de voyageurs en quête de sens, de découvertes durables et de souvenirs ancrés dans le réel. Apple ne s’y est pas trompé ! Polarsteps symbolise une travel tech européenne ambitieuse, connectée aux mutations du monde et aux désirs des utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn