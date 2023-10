Fait rare : Les internautes s’accordent sur le pire jeu de 2023 !

Découvrez le pire jeu vidéo de 2023 d’après les avis des gamers et des internautes des quatre coins du monde !

Skull Island : Rise of Kong a été créé par IguanaBee, le studio chilien à l’origine des jeux G.I. Joe : Operation Blackout et Headsnatchers. A en juger par les commentaires qui fusent sur la toile, c’est certainement le pire jeu de l’histoire ou presque ! Annoncé en juillet dernier, Skull Island : Rise of Kong est le premier jeu vidéo sur King Kong depuis près de 20 ans.

Le dernier jeu mettant en scène ce grand gorille était King Kong : The Official Game of the Movie de Peter Jackson, sorti en 2005. Ce jeu a été développé par Ubisoft et, bien qu’il ne soit pas parfait, était un doux mélange de combat et d’action comme beaucoup de gamers les aiment !

Alors que Skull Island : Rise of Kong vient de sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, il faut croire qu’il n’a pas su séduire les joueurs. Outre les retards liés à sa date de sortie, le jeu lui-même a causé sa perte. Vous vous demandez comment ? Découvrez les points que nous avons recoupés dans ce qui suit !

Skull Island : Rise of Kong, les chutes qui causaient sa perte

On peut croire que Rise of Kong est un véritable flop en matière de jeux vidéo. Il a devancé LOTR : Gollum dans la liste des pires jeux ayant jamais existés. Ce dernier était tellement mauvais que même le développeur a abandonné la création de jeux ! Allant des graphismes bizarres jusqu’à une histoire peu étoffée, Rise Kong fait l’unanimité : c’est le pire jeu de 2023. Si Rise of Kong reçoit une mauvaise note auprès des gamers c’est tout simplement à cause :

D’un mauvais paramétrage des mouvements des personnages et du décor comme s’ils sont deux choses différentes.

comme s’ils sont deux choses différentes. D’un gameplay pauvre puisque le combat consiste à spammer un seul bouton en direction de l’ennemi, ce qui peut devenir très vite lassant !

puisque le combat consiste à spammer un seul bouton en direction de l’ennemi, ce qui peut devenir très vite lassant ! Des cutscenes dépourvues d’animations avec des environnements fades et presque vides.

En gros, le jeu manque cruellement d’animations, le rendant inintéressant, même pour les novices. Et vous, est-ce que vous partagez ce même avis après avoir essayé Skull Island : Rise of Kong ?