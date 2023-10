Pillars of Eternity 3 : Obsidian veut créer un RPG AAA digne de Baldur’s Gate 3

Josh Sawyer, le génie créatif, a conçu des jeux acclamés comme Pentiment et Fallout : New Vegas. Il ne cache pas son désir ardent de contribuer à un nouvel opus de la série à succès, avec Pillars of Eternity 3.

L’univers immersif de Pillars of Eternity

Depuis son lancement en 2015, Pillars of Eternity a captivé de nombreux joueurs. En effet, il les plonge dans un monde riche. En outre, chaque choix, qu’il s’agisse de la race aux compétences de base, influence directement le cours de l’aventure.

Par ailleurs, ce jeu met particulièrement l’accent sur les décisions. Ainsi, il permet aux joueurs de façonner leur propre destinée. Tout cela peut se faire à travers des alliances et des actions stratégiques.

Pillars of Eternity 3 : Une ambition déterminée

Malgré le développement d’Avowed, un titre d’Obsidian situé dans le même univers, Sawyer est déterminé à développer Pillars of Eternity 3. Effectivement, il souhaite élargir l’expérience de la franchise emblématique vers de nouveaux cieux.

L’enthousiasme des joueurs pour des jeux comme Baldur’s Gate 3 est palpable. Proportionnellement, cela soulève des questions sur l’avenir de franchises emblématiques comme Pillars of Eternity. Ainsi, chacun est impatient de connaître la finalité de ces échanges.

L’humour de Sawyer et ses ambitions audacieuses

Dans un moment d’humour, Sawyer a plaisanté sur une collaboration potentielle avec Xbox. D’ailleurs, il dit qu’il attend avec impatience un appel de leur part.

Pour le lancement du projet, ils pourraient proposer un budget colossal de 120 millions de dollars pour Pillars of Eternity 3. C’est une perspective qu’il considère comme tout à fait plausible.

Au-delà de Pillars of Eternity 3 : La franchise Fallout

Cependant, les aspirations de Sawyer ne se limitent pas au lancement d’un futur Pillars of Eternity 3. D’autre part, malgré le succès modeste de Pentiment en termes de budget, Josh Sawyer exprime son désir ardent.

En effet, il souhaite revisiter la franchise Fallout, démontrant ainsi son évolution en tant que créateur de jeux.

Vers un avenir passionnant

Cette ambition de s’engager dans des projets de grande envergure est marquante. Cela témoigne de l’évolution constante de Sawyer en tant que maître du jeu vidéo. L’avenir s’annonce prometteur pour les fans.

En outre, ils peuvent s’attendre à des aventures captivantes et diversifiées tels qu’un possible Pillars of Eternity 3 ou un nouveau Fallout. C’est le créateur passionné, Josh Sawyer, qui les guidera dans ces nouvelles expériences.