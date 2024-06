La série HONOR 200 : une fusion entre art et technologie

HONOR a présenté sa nouvelle série HONOR 200 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp. Plus de 800 médias et partenaires européens ont assisté à cet événement. La série HONOR 200 est maintenant disponible en précommande sur le site de HONOR et chez ses partenaires habituels.

HONOR a collaboré avec le Studio Harcourt pour révolutionner la photographie de portrait. La série HONOR 200, notamment le HONOR 200 Pro, offre une expérience de photographie de portrait digne d'un studio professionnel grâce à une IA dédiée.

Des performances de pointe

Les smartphones de la série disposent d'écrans immersifs et de performances matérielles de pointe. Ils garantissent une expérience utilisateur inégalée dans leur segment.

Portraits de maître : le Studio Harcourt, réputé pour ses portraits emblématiques, a co-créé une IA pour la série HONOR 200. Cette technologie permet aux utilisateurs de capturer des portraits dignes des studios Harcourt.

Une technologie de lumière et ombres : ces smartphones sont également équipés d'un appareil photo principal de 50 MP. Ils capturent des images avec un équilibre parfait entre les hautes lumières et les ombres, même en faible luminosité.

Des experts en imagerie : plus de 20 experts du Studio Harcourt et des équipes HONOR ont travaillé pendant deux ans pour développer cette technologie. Ils ont analysé plus de 1 000 scénarios pour offrir une qualité de portrait exceptionnelle.

Les valeurs ajoutées du Honor 200 pro

Un écran immersif et confortable : le HONOR 200 Pro intègre la technologie Risk-free dimming de 3840 Hz, certifiée par TÜV Rheinland. Cette technologie réduit le scintillement et améliore la qualité d'affichage. La technologie Natural Tone 2.0 ajuste la température de couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante.

Confort visuel prolongé : le mode nuit, soutenu par l'IA, régule les émissions de lumière bleue. Il ajuste également la température de l'écran pour améliorer la qualité du sommeil des utilisateurs.

Des performances optimisées : le 200 Pro est doté d'une batterie au silicium-carbone de 5200 mAh. Elle offre jusqu'à 61 heures de streaming musical continu sur une seule charge. La charge rapide HONOR SuperCharge permet une recharge complète en seulement 41 minutes.

Une connectivité fluide : ce smartphont dispose de 12 Go de mémoire et de 512 Go de stockage. Cela permet une expérience utilisateur fluide et sans tracas.

Disponibilité et prix

Le HONOR 200 Pro a été disponible en précommande dès le 13 juin 2024 à partir de 799,90 euros. Les couleurs disponibles sont Moonlight White, Midnight Black et Ocean Cyan. Le HONOR 200 est proposé à partir de 649,90 euros, en Emerald Green et Moonlight Black.

Bonus de précommande

Les précommandes entre le 12 juin et le 25 juin incluent des bonus.

Pour le HONOR 200 Pro : 100 euros de coupon, un casque Marshall Major IV offert, 80 euros de reprise sur l'ancien téléphone et une montre GS3 d'une valeur de 229 euros.

Pour le HONOR 200 : 100 euros de coupon, un casque Marshall Major IV offert et 60 euros de reprise sur l'ancien téléphone.

