Phoneside Note : le support pratique qui connecte smartphone et carnet !

Le Phoneside Note, nouvel accessoire imaginé par la marque française Phoneside, entre en phase de précommande. Un produit hybride, breveté et déjà primé au Concours Lépine, qui mêle astucieusement carnet et smartphone pour une utilisation plus fluide.

Le numérique et le papier cohabitent de plus en plus dans notre quotidien, et pour certains usages, ils sont indissociables. Le Phoneside Note arrive sur le marché comme une solution inédite qui facilite la consultation du smartphone. Ce support breveté et récompensé lors du Concours Lépine offre une expérience confortable et pratique pour les professionnels comme pour les particuliers. Disponibles en précommande sur le site officiel, les premières commandes bénéficieront d’un tarif avantageux.

Un accessoire innovant, entre numérique et papier

Face à la prolifération des outils digitaux, le papier conserve des atouts indéniables, notamment dans les usages créatifs ou organisationnels. C’est précisément là que se positionne le Phoneside Note. Ce support discret permet de clipser un smartphone sur un carnet. On peut ainsi écrire, dessiner ou consulter des notes avec, toujours, le téléphone dans le champ de vision. Une réponse pratique à une situation fréquente, mais rarement adressée jusqu’ici. Le produit est d’autant plus marquant qu’il a été salué au Concours Lépine 2023 et bénéficie d’un brevet déposé. Il est disponible dès maintenant en précommande sur le site officiel de la marque, à un tarif préférentiel. Phoneside joue ici la carte de la simplicité fonctionnelle et du design intelligent.

Un outil pensé pour les pros, utile à la maison

Le Phoneside Note vise un large public. Métiers techniques, graphisme, écriture ou visioconférences : les usages professionnels ne manquent pas. Mais il trouve aussi sa place dans la sphère domestique : on peut consulter une recette pendant que l’on cuisine, ou encore accéder rapidement à une to-do list. Grâce à son format fin, le support se transporte aisément et s’adapte à tous les environnements : open space, train ou café. Comme le souligne Mehdi Maizate, inventeur du produit, « ce support est né d’une envie d’améliorer notre confort de travail, dans la continuité de notre premier accessoire« . Une version a déjà convaincu la Gendarmerie Nationale, séduite par sa praticité.

Une fabrication responsable et inclusive

Phoneside ne se contente pas d’innover sur le plan technique. L’entreprise inscrit sa démarche dans une logique éthique ! Le Phoneside Note est fabriqué à partir de matériaux recyclés et une partie de l’assemblage est réalisée à l’ESAT de Villepinte, une structure qui favorise l’emploi des personnes en situation de handicap. Une orientation sociale qui s’ajoute à la promesse d’un outil concret. Ce nouveau produit complète la gamme initiée avec le Phoneside One, dédié à l’usage combiné téléphone-ordinateur. Phoneside poursuit ainsi son ambition de réconcilier outils physiques et numériques avec des accessoires simples, utiles et pensés pour le quotidien.

