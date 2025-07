IMOU Pet Feeder PF1 4L : Distributeur de croquettes avec IA et caméra intégrée

IMOU dévoile son distributeur de croquettes intelligent et connecté. Le Pet Feeder PF1 4L permet de nourrir et surveiller votre animal à distance, avec une caméra 360° et une IA intégrée.

IMOU présente son nouveau produit phare : le Pet Feeder PF1 4L. Ce distributeur de croquettes est bien plus qu’un simple accessoire pour animaux ! Il intègre une caméra 360° et des technologies avancées d’intelligence artificielle pour suivre l’alimentation et les habitudes de votre compagnon. Ce système intelligent permet aux propriétaires de nourrir, surveiller et interagir avec leurs animaux à distance, directement depuis leur smartphone.

Nourrir et surveiller son compagnon, même à distance

IMOU ne se contente plus de sécuriser les habitations. La marque investit désormais le quotidien des animaux de compagnie avec son Pet Feeder PF1 4L. Ce distributeur de croquettes intelligent permet aux propriétaires d’animaux de programmer jusqu’à 15 repas par jour et de surveiller leur compagnon via une caméra 2.5K dotée de plusieurs angles de vue. Quatre modes d’affichage — bol, 360°, caméra large et VR — offrent une couverture complète de l’environnement de l’animal. Une technologie utile autant pour s’assurer que tout se passe bien pendant les repas que pour jeter un œil affectueux pendant la journée. Une précision d’image maintenue même en faible luminosité, preuve d’un produit clairement pensé pour un usage quotidien.

L’intelligence artificielle au service du bien-être animal

Le Pet Feeder d’IMOU se démarque par son intégration poussée de l’intelligence artificielle. L’appareil reconnaît les comportements alimentaires et détecte la présence de l’animal. Il prend des photos avant et après chaque repas et compile ces données dans un tableau de bord consultable depuis l’application mobile. Une façon innovante de suivre l’alimentation sur la durée, avec un an d’accès gratuit au cloud « Pet Care ». En cas de problème, comme un bol vide ou un blocage, une alerte est immédiatement envoyée à l’utilisateur. De quoi rassurer les plus soucieux et répondre aux recommandations précises d’un vétérinaire si nécessaire.

Interaction, design et intégration dans l’écosystème IMOU

Outre la distribution automatique, cet appareil connecté mise sur l’interaction émotionnelle. Un micro et un haut-parleur intégrés permettent de parler à l’animal en temps réel, ou de programmer un message vocal au moment des repas. Le lien affectif est ainsi maintenu, même à distance. Côté design, IMOU a misé sur la praticité : bol en acier inoxydable, couvercle verrouillable, câble résistant aux morsures et alimentation double pour éviter les interruptions. Proposé à 109,99 euros, ce produit s’insère naturellement dans l’écosystème IMOU, aux côtés des caméras, interphones et alarmes déjà disponibles.

