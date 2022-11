pCloud brade ses offres Lifetime pour le Black Friday

Si vous chercher une solution de stockage en ligne pour vos fichiers, c’est le moment ou jamais ! En effet, pCloud vous offre une réduction exceptionnelle pouvant aller jusqu’à -85% pour ses offres de stockage à vie à l’occasion du Black Friday 2022.



Faut-il vraiment attendre noël pour avoir des cadeaux ? pCloud vous dira non ! À l’occasion du Black Friday 2022, la solution annonce une nouvelle que l’on qualifierait de trop beau pour être vrai : jusqu’à -85% sur ses souscriptions « à vie ».

Valable du 21 au 27 novembre, ce bon plan vous fera profiter de 500 Go d’espace à vie pour la modique somme de 139 € au de 570 € et 2 To d’espace pour 279 € au lieu des 1 140 € habituels. Ce qui représente une généreuse ristourne de 75%. Mais, ce n’est pas tout ! pCloud va encore plus loin en proposant sa formule ultime à prix cassé. En effet, pour le forfait 10 To Personnalisé Lifetime vous pourrez bénéficier de 85% de réduction. Ainsi, les 6 000 € fondent à 890€.

À noter que tous ces rabais s’appliquent également aux clients détenant un forfait déjà payé. Autant le dire tout de suite, pCloud promo Black Friday 2022 est de loin l’offre la plus généreuse du marché pour tous ceux qui désirent disposer d’un espace de stockage performant et partageable avec quatre autres utilisateurs.

pCloud promo Black Friday 2022 : pourquoi c’est une occasion à ne pas rater ?

Nous avons tendance à supprimer des fichiers sur nos appareils à partir du moment où celui-ci nous annonce que la mémoire interne commence à saturer. C’est une situation inconfortable, car il est difficile de choisir s’il faut désinstaller des applications, supprimer des photos ou réduire votre playlist. pCloud vous dit, tous vos contenus sont importants et vous donne la solution pour les garder durant les 99 prochaines années.

Sur le marché des stockages en ligne, pCloud figure dans le top 3 et ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs grâce à son service de qualité et ses prix imbattables. Entre autres, chaque formule proposée par le service suisse offre autant d’espace de stockage que de volume de trafic vous permettant de partager vos fichiers en quelques clics.

Aussi, pCloud propose des fonctionnalités très intéressantes pour satisfaire tous ses utilisateurs, même les plus exigeants. Tout d’abord, le client de pCloud est disponible pour tous les systèmes d’exploitation desktop (Windows, macOS et Linux) et mobiles (Android et iOS). Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser vos liens de partage pour éviter les URL à rallonge.

Sans oublier le chiffrement AES 256 bits qui vous permet de protéger vos données personnelles. Avec pcloud, vous pouvez également mettre la main sur une version antérieure de vos documents pendant 1 an. S’y ajoute son interface agréable et facile à prendre en main.

Pour rappel, si vous souhaitez économiser de l’argent et obtenir la meilleure offre possible sur le stockage cloud, pCloud promo Black Friday 2022 est une offre à ne rater sous aucun prétexte. Venez profiter sans plus attendre d’une promotion jusqu’à -85% sur les formules de la licence à vie.