pCloud : une offre inédite à -78 % pour célébrer Pâques 2022 

pCloud propose une offre exceptionnelle pour ce Pâques 2022 avec une remise de 78 % sur son forfait 2 To à vie. Il s’agit d’une promotion à ne pas rater pour ceux qui désirent disposer d’un espace de stockage performant qu’on peut partager avec quatre autres utilisateurs.

pCloud est destiné aux utilisateurs qui manquent d’espace sur leur smartphone ou leur PC en raison de la taille excessive de leurs fichiers. En effet, ce service permet de profiter de 2TB pour mettre des jeux, des films, des séries, des photos.

Notez toutefois que cette promotion spéciale Pâques ne durera pas longtemps. En fait, si l’offre dure du 14 au 18 avril, le prix à 400 euros n’est valable que pendant les 24 premières heures. Puis une augmentation sera appliquée toutes les heures jusqu’à la fin de la promotion. Profitez-en donc sans plus attendre.

Stocker des films, des photos devient pratique

L’achat d’un espace de stockage physique pour stocker divers contenus peut être coûteux. Sans avoir besoin de matériel, le stockage dans le cloud coûte exceptionnellement moins cher par Go que l’utilisation de disques externes.

Cette solution permet d’accéder facilement à tous les fichiers à partir de n’importe. Il suffit d’avoir une bonne connexion à l’internet pour consulter les films ou les séries ou même rejouer à certains jeux.

En outre, la plupart des services cloud ont une interface utilisateur facile à utiliser et offrent une fonctionnalité de glisser-déposer.

Par ailleurs, les services cloud ajoutent des couches supplémentaires de sécurité à leurs services. Étant donné que de nombreux utilisateurs stockent leurs données sur le Cloud, les fournisseurs vont plus loin pour s’assurer que celles-ci ne sont accessibles qu’à ceux qui sont autorisés à le faire.

Pour permettre à de nombreux utilisateurs de se passer de leur disque dur et de leur clé USB, pCloud a lancé une offre exceptionnelle pour Pâques 2022. Cette dernière comprend la fonction Crypto et 2 To de stockage pour la famille. Découvrez-en plus sur cette promotion unique.

pCloud présente sa meilleure promotion avec 2TB pour la famille à 400 euros

Comme indiqué précédemment, la promotion spéciale Pâques de pCloud nécessite une rapidité. En effet, à chaque heure qui passe, le rabais accordé diminue.

Pour donner un aperçu de cette offre, en ce moment elle est accessible pour seulement 400 euros au lieu de 1880 euros habituellement. Ce qui constitue une énorme réduction.

La souscription à cette formule permet à toute la famille de tirer profit du meilleur stockage cloud du marché. Le nombre maximum d’utilisateurs peut aller jusqu’à 5.

Enfin, cette promotion est accompagnée de l’offre Encryption. Celle-ci permet d’avoir un contrôle exclusif de toutes les données. À titre indicatif, même le fournisseur suisse n’a pas accès aux données stockées sur son serveur lorsque cette protection est activée.