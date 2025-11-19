Black Friday ERAZER : des PC surpuissants à prix cassé !

À l’occasion du Black Friday, ERAZER propose des promotions massives sur ses PC gaming haute performance. Une opportunité rare pour s’équiper d’un ordinateur puissant au meilleur prix.

L’enseigne spécialisée dans les machines haute performance profite du Black Friday pour dévoiler une salve de promotions rarement vues sur ses gammes phares. Avec des baisses jusqu’à 500 euros, ERAZER entend séduire autant les joueurs exigeants que ceux, en quête de puissance brute. La marque met en avant plusieurs configurations premium, toutes pensées pour offrir un maximum de performances à prix imbattable.

Des remises XXL sur les machines les plus musclées

Cette année, ERAZER frappe fort avec ses modèles Beast 18 X1 dans les offres Black Friday. Ces portables XXL sont taillés pour le jeu extrême. Ils profitent de réductions allant jusqu’à 500 euros sur CDiscount, Carrefour Marketplace ou encore Cybertek. On y retrouve des configurations particulièrement ambitieuses, comme la version équipée d’un écran 18 pouces QHD+ 240 Hz. Elle est dotée d’un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et d’une RTX 5090, assortie de 64 Go de RAM et d’un SSD 4 To.

Proposée à 3 799 euros, cette configuration habituellement affichée à 4 199 euros illustre la volonté d’ERAZER de casser les prix sur le segment premium. Cybertek propose également une déclinaison similaire avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage à 3 999,90 euros. Il y a une version dotée d’une RTX 5080 à 3 399,90 euros.

Le Beast 16 X1 et les modèles Major : des rapports puissance-prix très agressifs

Les remises touchent aussi le Beast 16 X1, un format 16 pouces QHD+ 300 Hz destiné à ceux qui cherchent un équilibre entre mobilité et performances extrêmes. Cybertek affiche notamment le modèle équipé de la RTX 5090 à 4 199 euros, soit 400 euros de réduction. Sur CDiscount et Carrefour, une variante identique tombe à 3 599 euros, ce qui place ce modèle parmi les offres les plus intéressantes du moment pour les joueurs compétitifs.

Viennent ensuite les Major 16 X1, proposés à partir de 2 099 euros en version Core Ultra 7 255HX et RTX 5070 Ti. Une baisse de 300 euros qui pourrait bien séduire les utilisateurs en quête d’une machine polyvalente. Elle est capable autant de gérer les jeux récents que les tâches de production multimédia.

Des PC fixes Hunter et Bandit en renfort pour compléter la sélection

ERAZER n’oublie pas les adeptes de PC de bureau. Les Hunter X30 profitent eux aussi de remises jusqu’à – 300 euros. C’est le cas notamment des configurations qui embarquent un Core Ultra 7 265F et une RTX 5080 ou 5070 Ti. Positionnés entre 2 499 et 2 999 euros, ces modèles visent un public qui souhaite privilégier l’évolutivité et la stabilité d’un PC fixe.

Enfin, pour les budgets plus serrés, ERAZER met en avant le Signium 14S1 à 699 euros, un ultrabook OLED pensé pour la polyvalence quotidienne, ainsi que le Bandit P20 à 1 679,90 euros avec RTX 5060 Ti. Avec ses offres Black Friday, la marque démocratise la performance haut de gamme et proposer aux joueurs une fenêtre idéale pour renouveler leur équipement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

