Pax Massilia saison 1 sur Netflix : replongez à dans la guerre à Marseille avant la saison 2

Avant le grand retour de Pax Massilia sur Netflix pour une saison 2, pourquoi ne pas vous remettre dans le bain avant l’heure avec la fin de la saison 1 ? La suite s’annonce « plus sombre, plus brutale, plus imprévisible que jamais ».

Mais, replongez dans le Marseille enflammé où un flic aux méthodes musclées, tentait de préserver une paix fragile avec les parrains de la drogue est intéressant. Cette série narre l’arrivée d’une agent secrètement avide de vengeance et le retour d’un criminel présumé mort qui a mis le feu aux poudres. Voici ce qu’il en est !

« Pax Massilia » : Marseille en eaux troubles dans le nouveau polar de Netflix

Netflix enrichit son catalogue avec un nouveau venu français : la saison 1 de Pax Massilia, une série policière au parfum de soufre qui plonge dans les bas-fonds de Marseille. Cette production, disponible depuis le 6 décembre 2025, propose six épisodes d’environ une heure, orchestrés par le réalisateur César-nomé et ancien policier Olivier Marchal. C’est un thriller criminel brut, où flics ripoux et barons de la drogue s’affrontent dans une lutte sans merci pour le contrôle de la cité phocéenne.

Un pitch qui sent la poudre et la pègre

Le synopsis officiel plante le décor sans détour : alors qu’un dangereux trafiquant de drogue tente d’asseoir son empire sur Marseille, un capitaine de police aux méthodes expéditives et son équipe de baroudeurs accueillent une nouvelle recrue. Mais cette dernière, Alice Vidal, a ses propres motivations cachées. La série s’annonce donc comme un classique du genre, mêlant vengeance, loyautés brisées et règlements de comptes sous le soleil méditerranéen.

Un casting ancré dans le paysage audiovisuel français

Pour incarner cette guerre des polices, la saison 1 de Pax Massilia s’appuie sur un trio d’acteurs bien connus. Tewfik Jallab (Fast Convoy) endosse le rôle du capitaine Lyes Benemar, un flic déterminé à en découdre. À ses côtés, Jeanne Goursaud, révélée par la série Barbarians, incarne la mystérieuse nouvelle venue Alice Vidal. Enfin, Nicolas Duvauchelle (Polisse) complète la distribution dans un rôle encore teinté de mystère. Un plateau qui promet des performances charnues.

Un accueil critique mitigé mais un public conquis

À son lancement, la saison 1 de Pax Massilia n’a pas encore décroché de note officielle sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, mais son score d’audience s’élève à 75%. Les avis professionnels, quant à eux, sont partagés. Certains critiques, comme celui de Decider, pointent une histoire « plus confuse que captivante » et un sentiment de « déjà-vu ». D’autres, tel Ready Steady Cut, concèdent que la série est « facile à binge-watcher » et « jamais ennuyeuse », sans pour autant la trouver « particulièrement intéressante ».

Verdict : un binge-watch efficace pour les amateurs du genre

Face à ces réserves, les premiers retours des spectateurs semblent plus enthousiastes, saluant un récit efficace et de bons acteurs, au point de regarder tous les épisodes en une journée. Pax Massilia apparaît donc comme la série idéale pour les amateurs de polars urbains à la française, cherchant un divertissement nerveux sans prétention à révolutionner le genre. Si vous êtes en quête d’une plongée addictive dans l’univers brutal du crime marseillais, cette côte-là mérite le détour. Sinon, peut-être passez votre chemin.

