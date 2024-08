La vie de Padmé Amidala de Star Wars

L'histoire de Padmé Amidala, figure emblématique de la prélogie Star Wars, est celle d'une femme politique influente et complexe dont la vie a marqué toute une génération de spectateurs. Des premières scènes où elle apparaît en tant que jeune reine jusqu'à son rôle crucial de sénatrice durant la guerre des clones, sa personnalité riche en facettes fait d'elle un personnage mémorable.

Padmé Amidala devient reine à seulement 14 ans

Née à Naboo, Padmé est fille de Ruwee Naberrie et de Jobal Thule. Elle fait ses premiers pas sur une planète paisible, connue pour sa beauté et ses traditions diplomatiques. Très jeune, Padmé montre très tôt un intérêt profond pour les affaires civiques. L'environnement familial stable et aimant lui permet de développer une forte empathie et une détermination. Ces qualités lui seront indispensables pour la suite.

À seulement douze ans, elle devient membre active des groupes jeunesse dédiés à l'amélioration de la condition des moins fortunés sur sa planète natale. Cette implication précoce dans les œuvres caritatives et sociales pose le socle de sa future carrière en tant que femme politique dynamique et engageante. Son leadership naturel est rapidement reconnu, culminant avec son élection comme reine de Naboo à l'âge prodige de quatorze ans. C'est pendant son règne qui a duré deux mandats, qu'elle rencontre Anakin Skywalker. Ce jeune esclave de Tatooine deviendra plus tard un puissant Jedi, puis Dark Vador.

Un curriculum vitae bien rempli

Dans l'épisode I (32 av. BY), Padmé Amidala a mené la Bataille de Naboo et orchestre la réconciliation avec les Gungans .

et orchestre la réconciliation avec les . Dans l'épisode II (22 av. BY), siégeant au Sénat , elle se dresse contre la création d'une armée de la République.

, elle se dresse contre la création d'une armée de la République. Enfin, dans l'épisode III (19 av. BY), elle milite contre l'abandon des pouvoirs exceptionnels du Chancelier Palpatine.

Une relation amoureuse controversée avec Anakin Skywalker

L'amour tumultueux entre Padmé et Anakin Skywalker est sans doute l'un des axes principaux autour duquel tourne sa vie sentimentale. Les nuances de cette relation sont explorées principalement dans Star Wars épisode II : L'Attaque des clones, où leurs chemins se croisent après plusieurs années. Malgré la complexité des règles qui régissent la vie des Jedi interdisant les attachements affectifs, leur amour naît et se renforce au fil des péripéties, et symbolise un combat constant entre le devoir et les sentiments personnels. L'une de ses phrases les plus célèbres, prononcée alors qu'elle s'adressait à Anakin fut « Je ne serai pas la raison de votre chute ». Ces paroles soulignent la complexité et la tragédie de leur relation.

Bien qu'elle ne survive pas pour voir la chute de l'Empire, l'héritage de Padmé Amidala perdure à travers ses enfants, Luke Skywalker et Leia Organa. Chacun d'eux portera des éléments de sa force de caractère et de ses convictions politiques. Ils jouent un rôle clé dans la lutte contre l'empereur Palpatine et la restauration de la liberté dans la galaxie. La présence posthume de Padmé nourrit ainsi les fondements.

Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Padmé Amidala

Une figure politique riche en qualités personnelles

En tant que reine, puis sénatrice de Naboo, Padmé se distingue non seulement par son leadership politique, mais aussi par son courage physique. Elle joue un rôle déterminant dans la libération de son peuple durant l'invasion de Naboo par les forces de la Fédération du commerce. Son habilité à unir différentes factions et à combattre personnellement lorsque la situation l'exige démontre une facette guerrière inattendue chez cette femme politique autrement posée et pondérée. Ces qualités exceptionnelles font d'elle un personnage central durant la guerre des clones, où elle défend farouchement la République contre les Séparatistes.

Comme toute figure de pouvoir bien construite, Padmé Amidala possède à la fois des qualités admirables et des défauts humains. Sa capacité à diriger et à prendre des décisions cruciales en temps de crise démontre sa force et son aptitude à la gouvernance. Passionnée et déterminée, elle lutte infatigablement contre les injustices, ce qui en fait une héroïne attachante et respectée. D'autre part, son amour pour Anakin Skywalker expose ses vulnérabilités, ce qui mène à des choix personnels parfois contestables qui finalement précipitent sa chute. Ces failles ajoutent cependant une couche de complexité à son personnage. Elles la rendent plus humaine et plus accessible émotionnellement pour le public.

De Cléopâtre à Élisabeth 1, en passant par Jeanne d'Arc

Padmé Amidala n'est pas juste une figure créée de toutes pièces ; elle est le résultat d'une mosaïque d'influences culturelles, historiques et cinématographiques. Le concepteur du personnage, George Lucas, s'est notamment inspiré des monarchies réelles telles que celles de l'Égypte ancienne et des figures révolutionnaires pour forger cette puissante représentante de la planète Naboo. L'élégance et le leadership de figures historiques féminines comme Cléopâtre et Jeanne d'Arc se reflètent dans la dignité et la détermination de Padmé. À l'instar de la reine Guenièvre de la légende arthurienne, elle mélange grandeur royale et courage politique.

À travers différentes productions et médias exploitant son image, Padmé Amidala incarne la femme leader naviguant dans un cosmos tumultueux. Son engagement indéfectible pour la démocratie et son refus de céder face à la corruption font écho aux thèmes toujours actuels dans la politique mondiale actuelle. En cela, Padmé transcende son rôle initial pour devenir un symbole puissant. Elle inspire les fans de science-fiction, mais également d'autres profils.

Un personnage immortalisé à l'écran par Natalie Portman

En 1999 et 2005, Natalie Portman prête ses traits au personnage de Padmé Amidala en ajoutant une dimension humaine essentielle à cette figure politique de premier plan. Sa performance de comédienne lui a permis de donner vie à Padmé et donne de l'élan à sa carrière. L'actrice, connue pour V pour Vendetta (2006) et Black Swan (2010), lui confère une présence à la fois forte et nuancée. Ce qui transparaît tout au long de la prélogie. Sous la direction de George Lucas, Natalie Portman a su doser la vulnérabilité et la force. Elle rend son personnage très humain malgré le cadre fantastique de l'épopée galactique. Natalie Portman a même été nominée et primée à plusieurs reprises pour son rôle.

Nomination au MTV Movie Award de la meilleure performance féminine pour Star Wars Episode I : La Menace fantôme en 2000

Teen Choice Award de la meilleure actrice dans un film d'action/aventure pour Star Wars Episode II : L'Attaque des clones en 2003.

Nomination au Saturn Award de la meilleure actrice pour le film Star Wars Episode III : La Revanche des Sith en 2006.

Natalie Portman se dit prête à reprendre son rôle de Padmé Amidala si l'occasion se présente.

De nombreux objets à son effigie

Parue en 2019, la bande dessinée Âge de la République : Padmé Amidala offre une plongée profonde dans la vie de cette héroïne. Cette BD éditée par Marvel retrace ses missions diplomatiques. Elle s'attelle à solidifier les liens politiques, mais aussi à détecter toute forme de trouble pouvant menacer la stabilité de la République. Ce récit met en avant sa diplomatie habile, ainsi que son courage face aux ennemis qui cherchent à saper sa mission et sa position. Les amateurs de littérature ne sont pas en reste. La fiction L'Ombre de la Reine d'Emily Kate Johnston explore davantage son histoire et son caractère. Cette même auteure propose également un livre pour enfant intitulé L'Espoir de la Reine.

Pour les collectionneurs, divers produits dérivés sont disponibles sur le marché. Il y a notamment la figurine Padmé Amidala déclinée en différentes tenues et poses emblématiques. De véritables costumes sont également proposés aux fans. Ils pourront alors porter son célèbre costume blanc de sénatrice ou bien sa tenue de guerrière de l'arène dans L'Attaque des Clones. Sinon, des posters, des coffrets DVD spéciaux et des répliques d'accessoires de Padmé, etc., sont sur le marché. À eux s'ajoutent des articles de papeterie tels que les carnets, autocollants et autres affiches. Tous mettent en vedette Padmé Amidala.

Le mystère sur sa mort reste entier

L'histoire de Padmé Amidala prend une tournure tragique vers la fin de la troisième préquelle. Elle meurt après avoir donné naissance à ses deux enfants, Luke Skywalker et Leia Organa, qui jouent ainsi un rôle fondamental dans la famille liée à l'historique bataille de Yavin. Officiellement, Padmé perd la volonté de vivre. C'est la version officielle d'après le droïde médical qui assistait Padmé lors de son accouchement. Elle aurait trépassé suite à une immense tristesse causée par la transformation d'Anakin en Dark Vador. Sa mort (19 av. BY) dans Star Wars épisode III : La Revanche des Sith se passe dans des circonstances assez floues. Ce qui laisse libre cours à diverses hypothèses, dont un assassinat par son époux Anakin Skywalker lui-même.

Quelques critiques des fans…

Certains fans estiment que le personnage n'a pas été exploité à son plein potentiel. Ils reprochent aux créateurs de Star Wars de la cantonner à sa relation avec Anakin Skywalker. D'autres n'apprécient pas son image de dame en détresse dans les films. Selon eux, George Lucas la présente comme une figure passive et victime des événements. Beaucoup aimeraient voir son histoire d'amour avec Anakin avoir plus de profondeur et de développement. La romance entre les deux personnages reste superficielle et pas assez convaincante.

