Overwatch 2 : toutes les astuces pour gagner la bataille !

Habituez-vous rapidement à Overwatch 2 avec ces astuces. Voici le guide ultime pour gagner la bataille dans le nouveau jeu de tir gratuit de Blizzard.

Overwatch 2 semble n’être qu’une mise à jour, mais en réalité, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer. Le fait qu’il soit gratuit attirera d’ailleurs de nombreux joueurs. Avant de vous y lancer, nous vous avons établi une liste de quelques astuces que vous ne trouverez pas dans le didacticiel.

Décidez rapidement du pass de combat dans Overwatch 2, une astuce élémentaire

Ce pass de combat se décline en Battle Pass gratuit et en Battle Pass Premium payant. La version premium vous permet d’obtenir des produits de design inaccessibles en mode gratuit. Le Battle Pass gratuit obtenu au niveau 55 vous permet cependant de déverrouiller Kiriko, le nouveau personnage de soutien. Les joueurs payants pourront quant à eux déverrouiller immédiatement Kiriko.

Il est préférable de décider assez tôt si vous voulez être ou non un joueur free-to-play. Cette décision peut certes être prise plus tard, mais vous perdrez potentiellement plus de temps. Vous ne profiterez en effet pas du buff de 20 % XP et n’aurez pas accès au nouveau héros.

Utilisez la plage d’entraînement pour vérifier les personnages

Qu’importe votre décision concernant le fait de jouer ou non en free-to-play. Vous pouvez avoir un aperçu des compétences dans la pratique de chaque personnage. Il vous suffit de passer par la plage d’entraînement.

Concentrez-vous sur vos défis

Cela vous permettrait d’accéder plus rapidement aux niveaux supérieurs. Vous pourrez ainsi plus rapidement débloquer Kiriko et accéder au nouveau skin Mythic Genji. Concentrez-vous donc sur vos défis quotidiens et hebdomadaires durant chacune de vos parties.

Essayez différents rôles et héros dans Overwatch 2, une des astuces clés pour gagner

Lorsque vous avancerez dans le jeu, appliquez-vous à essayer de nouvelles choses même si cela peut vous faire échouer. Essayez un rôle différent à chaque partie, un personnage que vous ne connaissez pas à chacune de vos parties. D’autant plus que vous pourrez toujours changer si le choix ne vous convient pas.

N’hésitez pas de changer de personnage en cours de jeu

Profitez de la possibilité de changer de personnage durant une partie pour augmenter vos chances de gagner. D’ailleurs, vous constaterez rapidement que certaines zones de la carte sont adaptées à des héros précis. Reaper est par exemple idéal dans les zones fermées offrant de nombreux coins pour vous échapper. Ce personnage n’est cependant pas très performant dans les zones plus ouvertes.

Concentrez-vous sur votre rôle dans Overwatch 2, une astuce à ne pas négliger

Overwatch 2 n’est pas un jeu de tir de style match à mort. Les éliminations ne sont pas le but ultime du jeu. Vous vous devez vous concentrer sur la charge utile que sur le simple fait d’éliminer les pièces ennemies du plateau. Faites preuve de stratégie pour gagner plus facilement au lieu de considérer chaque partie comme un match de mise à mort en équipe.

