Les outils technologiques incontournables pour les traders modernes

Les traders et investisseurs de crypto-monnaies sont confrontés au quotidien à la volatilité accrue de leurs actifs numériques. Dès lors, pour les aider à dompter ce marché et avoir du succès, un certain nombre d’outils ont été pensés.

Découvrez dans ce dossier les meilleurs outils technologiques pour les traders de crypto-monnaies.

Des outils au service des traders

Les meilleurs d’entre eux sont certainement les robots de trading IA. Ces outils révolutionnaires visent à automatiser les négociations des jetons numériques grâce aux indicateurs clés qui leur permettent de mieux se positionner à l’achat ou à la vente. Les robots de trading IA sont d’un véritable apport pour les traders de crypto-monnaies, car ils leur dispensent d’avoir à surveiller constamment les marchés eux-mêmes pour ne rater aucune opportunité.

Le trading est une activité qui consomme beaucoup de temps et d’énergie. Tout trader qui veut réussir doit se décharger de tout autre emploi pour se concentrer uniquement sur ses actifs numériques, au risque de manquer une occasion en or. Sur des plateformes comme Kucoin France, les traders vivent des gains rapides qu’ils tirent de la spéculation à la hausse ou à la baisse. Ils doivent pour ce faire surveiller les graphismes à chaque instant pour prendre de bonnes décisions de négociation.

Mais grâce aux bots de trading automatisé, les traders peuvent désormais vaquer à d’autres occupations et laisser le bot prendre des décisions intelligentes à leur place. La principale tâche des traders se résume désormais à configurer certains paramètres, notamment sur les montants de négociation. Le succès des robots de trading IA est si retentissant que les offres se multiplient pour satisfaire la masse.

Les outils graphiques sont d’autres meilleurs outils technologiques pertinents pour les traders de crypto-monnaies. Ce sont des supports qui aident les utilisateurs à avoir une vue globale des marchés grâce à des lignes de tendance et des indicateurs précis. De fait, ils permettent aux traders d’optimiser leur capacité d’analyse technique et de mieux anticiper sur le comportement des marchés, augmentant ainsi leurs chances d’engranger de gros gains.

L’un des outils graphiques les plus populaires est TradingView, car il fournit plus d’indicateurs techniques que les autres. TradingView offre aussi des graphiques en live pour les devises numériques et les titres d’entreprises. Tous les traders peuvent utiliser TradingView, professionnels comme amateurs, les formules d’utilisation vont de l’offre gratuite aux offres premium. Outre TradingView, il existe d’autres outils graphiques performants comme Cryptowatch qui permet de visualiser une dizaine de graphiques en une seule prise.

À côté, les outils d’analyse des crypto-monnaies rendent la vie facile aux amoureux des devises virtuelles. Ils fournissent des informations générales sur un crypto-actif donné ou sur une plateforme. En plus, ils offrent aux traders une expérience plus fluide et rapide. Les outils d’analyse des crypto-monnaies permettent d’obtenir plus rapidement des bonnes informations sur un réseau blockchain, un projet cryptographique ou un contrat intelligent. Au rang des meilleurs outils d’analyse trading, on peut citer Messari, un instrument puissant qui sert à obtenir des données sur la tokenomique, les développeurs, les fonds et d’autres informations importantes sur un projet crypto. Des rapports de recherche sont constamment publiés sur la plateforme pour aider les personnes qui font des recherches à se ravitailler à la bonne source.

Et comment ne pas mentionner parmi les meilleurs outils technologiques pour les traders le portefeuille crypto ? C’est un outil de trading pratique qui permet de tout rassembler sur le même espace. Avec lui, vous n’avez plus besoin de vous connecter à de multiples plateformes d’échange de crypto-monnaies pour accéder à vos différents actifs numériques et suivre leurs évolutions. Le portefeuille rassemble toutes vos devises virtuelles au même endroit pour vous faciliter la tâche. Il fournit en sus un tableau de bord qui permet de tracer l’évolution de chaque actif et leur capitalisation. Le portefolio vous fournit aussi la totalité de vos gains en crypto-monnaies.

Enfin, vous avez les outils d’analyse on-chain. Ceux-ci se distinguent des instruments d’analyse fondamentale et graphique par le fait qu’ils s’intéressent essentiellement aux mouvements sur la blockchain. Les analyses on-chain procèdent à un examen de diverses métriques telles que les hauteurs de blocs, les volumes de transactions, la variation de la liquidité et les Whales. Les outils d’analyse on-chain les plus utilisés par les traders sont Glassnode et CryptoQuant, ils aident les traders à avoir une meilleure idée sur les mouvements qui se déroulent à l’intérieur d’une blockchain.

