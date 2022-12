ONLYOFFICE Documents : une suite bureautique mobile gratuite

Vous recherchez une suite bureautique gratuite pour travailler avec des documents en déplacement sur votre appareil mobile ? Si c’est le cas, vous pourriez être intéressé par l’essai de ONLYOFFICE Documents.

Qu’est-ce que ONLYOFFICE Documents ?

ONLYOFFICE Documents est une application gratuite et facile à utiliser pour les appareils basés sur iOS qui vous permet de créer et de modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations, d’afficher des fichiers PDF et de remplir des formulaires numériques sur votre iPhone ou iPad. L’application permet d’accéder à des fichiers stockés dans le nuage en connectant des plateformes tierces, telles que ONLYOFFICE Workspace, Nextcloud, ownCloud, Dropbox, Google Drive, etc. L’application apporte même l’édition des documents en collaboration avec d’autres utilisateurs en temps réel.

Fonctionnalités clés

ONLYOFFICE Documents propose trois éditeurs dotés d’un ensemble d’outils d’édition et de mise en forme qui facilitent le travail sur des fichiers sur un appareil mobile. En utilisant cette application, vous pouvez :

Afficher et modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations ;

Ouvrir des fichiers PDF et des images pour les visualiser ;

Consulter et remplir des formulaires en ligne ;

Lire des fichiers audio et vidéo ;

Gérer les fichiers – les copier, déplacer, supprimer ou trier si nécessaire ;

Accéder aux stockages de fichiers, comme Dropbox, Google Drive, Box, Nextcloud, ownCloud et tout autre service en nuage via le protocole WebDAV ;

Connecter ONLYOFFICE Workspace pour une collaboration en ligne ;

Co-rédiger des documents avec d’autres utilisateurs en temps réel en laissant des commentaires et en suivant les modifications ;

Importer des fichiers à partir d’applications tierces comme iTunes, Files, etc ;

Imprimer des documents via AirPrint.

ONLYOFFICE est entièrement gratuit et ne propose aucun abonnement payant. De plus, en utilisant l’application, vous ne verrez aucune publicité gênante, ce qui rend l’expérience utilisateur plus agréable.

Éditeur de texte

L’éditeur de texte ONLYOFFICE est doté de multiples outils de traitement de texte. Vous pouvez appliquer différents styles de paragraphe, modifier les polices, ajouter des listes à puces et numérotées, ajuster l’interligne, insérer divers éléments (tableaux, images, graphiques, formes, etc.) et bien plus encore. Ainsi, vous pouvez créer des documents texte de toute taille et complexité et les imprimer directement via AirPrint.

Éditeur de feuilles de calcul

Le tableur vous permet de gérer des données et d’effectuer des calculs de base. Vous pouvez modifier et formater le texte dans les cellules, créer autant de feuilles que nécessaire, appliquer plusieurs styles de cellules, trier et filtrer les données, insérer des images et des liens, travailler avec des lignes et des colonnes et utiliser plus de 450 formules.

Éditeur de présentation

L’éditeur de présentation ONLYOFFICE permet de créer des diapositives captivantes. Il vous permet de choisir le type de diapositives souhaité et d’ajouter autant de diapositives que nécessaire. De plus, vous pouvez sélectionner un thème, modifier la couleur et la disposition de l’arrière-plan, insérer des images et des transitions, ajouter des objets visuels (formes automatiques, diagrammes et graphiques) pour rendre votre présentation visuellement attrayante.

Remplissage de formulaires

ONLYOFFICE Documents mise à jour vous permet de travailler avec les formulaires à remplir. Vous pouvez consulter et remplir les formulaires sur votre appareil mobile et les partager avec d’autres personnes pour qu’elles les consultent via un lien externe ou enregistrer des documents remplis en PDF.

Affichage de PDFs

L’application prend en charge des fichier PDF pour l’affichage. Vous pouvez facilement les ouvrir et naviguer entre les pages. Basculez entre deux thèmes d’interface : clair et sombre pour prévenir la fatigue oculaire si vous lisez des documents dans l’obscurité.

Collaboration

Si le travail hors ligne avec des documents ne vous suffit pas, connectez ONLYOFFICE Documents à ONLYOFFICE Workspace (déployé sur site ou dans le cloud) ou à ONLYOFFICE Personal (un bureau gratuit dans le cloud pour un usage personnel) et commencer à éditer des fichiers en collaboration avec d’autres utilisateurs. À partir de l’application, vous pouvez partager un document avec un individu ou un groupe entier en leur donnant un accès complet, des autorisations de lecture seule ou de révision. Si nécessaire, vous pouvez leur refuser l’accès à tout moment.

Tout en collaborant en temps réel, les utilisateurs sont capables de laisser des commentaires dans le texte pour les autres co-auteurs ainsi que gérer les leurs – ajouter des réponses, résoudre, modifier et supprimer tout commentaire.

Vous pouvez activer la fonction de suivi des modifications, qui vous permet de voir les modifications apportées au document par d’autres personnes. Si les modifications vous plaisent, vous pouvez les accepter toutes en même temps ou les revoir une par une. Si vous ne les aimez pas, n’hésitez pas à les rejeter. Lors de l’utilisation de la fonction Suivi des modifications, vous pouvez basculer entre trois modes d’affichage (Marqueur, Final et Original) pour voir le document avec toutes les modifications ou seulement avec les modifications acceptées/rejetées.

Reconnaissance de l’écriture manuscrite

L’application ONLYOFFICE Documents permet de transformer votre écriture manuscrite en texte dactylographié sur votre appareil Apple. Vous n’avez pas besoin d’utiliser le clavier, car l’appli reconnaît automatiquement ce que vous tapez avec l’Apple Pencil et l’insère dans votre document. La fonctionnalité est disponible pour l’anglais.

Pourquoi utiliser ONLYOFFICE Documents ?

Bien sûr, une application mobile ne peut pas offrir l’expérience d’édition que vous obtiendriez en utilisant un programme de bureau. Les plateformes mobiles impliquent certaines restrictions dans l’édition de documents, mais dans certaines situations, il est vital de pouvoir apporter rapidement des modifications à un document en déplacement sans avoir accès à un ordinateur ou à un portable. Et c’est là que les documents ONLYOFFICE brillent.

Cette application est gratuite, et ses fonctionnalités sont disponibles sans aucun achat in-app. Vous pouvez la télécharger et l’utiliser pour créer et modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations sur votre appareil. La possibilité de connecter des stockages de fichiers tiers vous permet de conserver et de gérer tous vos documents en un seul endroit, ce qui est très pratique.

L’application est également intéressante si vous souhaitez rester en contact avec vos collègues ou vos amis, car elle vous permet de partager et de co-éditer des fichiers en ligne où que vous soyez.

Bref, ONLYOFFICE Documents est une suite bureautique alternative pour iOS qui convient parfaitement à l’édition de documents en ligne et hors ligne.