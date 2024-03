Nouveau micro-cravate sans fil, la révélation de Movemic

Shure a récemment révélé sa nouvelle invention. Il s'agit de MoveMic. C'est le système de micro-cravate sans fil direct-to-phone le plus petit conçu à ce jour. Cet appareil s'adresse aux créateurs de contenu en mouvement. Il promet un son de qualité professionnelle dans un format compact et résistant à l'eau. C'est une solution pour les interviews mobiles.

Conception et fonctionnalité au service des professionnels

Le Shure MoveMic est une solution avant-gardiste pour les vidéastes, journalistes et créateurs de contenu nomades. Il capte un son de bonne qualité. De plus, il est capable de fonctionner sur un ou deux canaux. Il existe un récepteur en option afin d'étendre sa compatibilité avec d'autres équipements. Cette conception affirme l'engagement de Shure envers l'innovation et la qualité.

Design et fiabilité, les promesses du MoveMic de Shure

La conception du MoveMic est marquée par une combinaison de légèreté, de discrétion et de robustesse. Chaque microphone pèse 8,2 grammes. Par conséquent, il est facile à clipser et à dissimuler. De plus, il est livré avec la certification IPX4. Autrement dit, il est protégé contre les éclaboussures d'eau de toutes directions.

Qualité audio supérieure en déplacement

Le MoveMic est en mesure de minimiser les bruits de fond tout en capturant des enregistrements vocaux de haute-fidélité. De plus, les créateurs de contenu ont la possibilité d'ajuster les paramètres audios grâce aux applications MOTIV Audio et Video. Cela garantit des résultats de qualité broadcast. Cette fonctionnalité souligne l'adaptabilité du MoveMic aux environnements variés et bruyants.

Simplicité et autonomie

A part la qualité audio offerte, ce nouveau micro dispose également d'une bonne autonomie de la batterie. Il peut tenir globalement jusqu'à 24 heures. Cette performance est très utile si vous prévoyez de faire des enregistrements de longue durée. Cela assure que les créateurs ne manquent pas un moment crucial.

Le MoveMic peut se reconnecter automatiquement à l'appareil appairé le plus récent. Ce qui élimine les retards de configuration entre les prises.

Révolution dans la production de contenu mobile

L'introduction du MoveMic sur le marché représente une étape importante dans l'évolution de la production de contenu mobile. Ce système répond aux exigences des créateurs de contenu modernes. Il est à la fois compact, léger et performant. Par conséquent, cet appareil permet une flexibilité sans précédent pour la captation audio en déplacement. Grâce à MoveMic, Shure est considéré comme un innovateur dans le domaine de la technologie audio.

Perspectives d'avenir

Shure tient toujours compte des besoins des créateurs de contenu. Il continue d'étendre sa gamme de produits pour inclure des solutions à la pointe de la technologie. De plus, ses appareils sont extrêmement pratiques et efficaces. Le MoveMic, avec ses fonctionnalités avancées et son design réfléchi, est un témoignage de cet engagement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.