Netflix reboot La Petite maison dans la prairie avec un tout nouveau ton

C’est désormais officiel : La Petite maison dans la prairie revient sur les écrans grâce à Netflix. Longtemps évoqué sans aboutir, le projet entre enfin en production, avec un casting principal désormais confirmé.

La plateforme a dévoilé en janvier qu’elle avait commandé une nouvelle version de la série culte. La promesse est simple : renouer avec les textes de Laura Ingalls Wilder, de manière plus fidèle.

Entre 1974 et 1984, la série originale a marqué toute une génération avec ses récits pionniers. Au total, neuf saisons, deux cent épisodes et cinq téléfilms ont raconté le quotidien de la famille Ingalls. Rediffusée pendant des décennies, la série aurait cumulé 5 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. En 2024 encore, elle reste populaire : plus de 13 milliards de minutes visionnées en streaming cette année.

Netflix souhaite proposer une version plus proche des livres écrits entre 1932 et 1943. Laura Ingalls Wilder y racontait son enfance dans l’Ouest américain, avec une narration intime et précise. La série originale avait pris quelques libertés scénaristiques que ce reboot semble vouloir éviter. Le projet s’adresse donc autant aux nostalgiques qu’aux curieux amateurs de récits historiques authentiques.

Une famille Ingalls entièrement recastée

Deadline a révélé que Netflix a choisi quatre acteurs pour incarner les personnages centraux du récit. Crosby Fitzgerald, actrice aperçue sur AppleTV+, interprétera Caroline Ingalls, la mère douce et solide. Elle a joué dans Palm Royale aux côtés de Kristen Wiig, ainsi que dans The First Lady sur Paramount+. Luke Bracey, visage familier de Elvis et Point Break, incarnera quant à lui Charles Ingalls, le père.

Skywalker Hughes, connue pour Joe Pickett, prêtera ses traits à la sage et volontaire Mary Ingalls. La petite Laura, personnage principal, sera incarnée par Alice Halsey, âgée de seulement dix ans. Elle s’est déjà illustrée dans Lessons in Chemistry aux côtés de Brie Larson, sur AppleTV+. Elle avait également tourné dans un épisode du soap culte Des jours et des vies, en 2023.

Une série culte introuvable… pour l’instant

Fait étonnant : La Petite maison dans la prairie n’est actuellement proposée sur aucune plateforme officielle. Ce vide de catalogue pourrait rapidement se combler avec le lancement du reboot par Netflix. La plateforme pourrait miser sur une double exposition : nouvelle série et rediffusion du classique original. Une stratégie qui réactive à la fois l’émotion nostalgique et l’élan de découverte chez un nouveau public.

Netflix tente un pari délicat : respecter l’esprit des romans tout en réinventant la narration télévisuelle. Le casting combine figures discrètes et révélations, pour incarner cette Amérique pionnière pleine d’émotions. Le reboot veut raconter les mêmes histoires, mais sans gommer les nuances et les aspérités des livres. Une famille revient à l’écran, mais cette fois, elle pourrait être plus proche que jamais de ses origines.

